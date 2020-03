Ray Manzanárez, un poeta en la calle

Ray Manzan谩rez, un poeta en la calle

Ray Manzanárez nació en Acapulco en 1968. Es autor de poemarios como Día Cero, A pedazos y Germinando Visiones #0. Este poeta y artista plástico edita sus propios libros bajo su propio sello, monta las obras de teatro que escribe, recita sus versos en el transporte público, y comparte su trabajo escrito en un blog de internet. Sobre estos temas charlamos con él.

— ¿Cómo surge el proyecto editorial Manzahnos ediciones, desde cuándo?

— Manzahnos Ediciones surge por la necesidad de dar a conocer mi obra poética. En el año 2009, recitando en el transporte público, conocí a Andrés Cisneros, en aquel entonces corresponsable de la Editorial VersoDestierro y actualmente editor de Cisnegro (lectores de alto riesgo); le gustó mi manera de interpretar; por aquel entonces no leía yo mi propia poesía, aunque la he escrito desde muy joven. Entonces, Andrés me invitó a participar en el torneo de poesía Adversario en el Cuadrilátero, acepté y desde ese momento comencé a leer mis propios textos en el transporte público, para practicarlos. La consecuencia fue que llegué a cada etapa del torneo con mis poemas aprendidos. Al parecer nadie antes había hecho esto en los torneos anteriores, creo que llevaban dos o tres, el caso es que, por azares del destino, llegué hasta la etapa final del torneo y por aquel entonces VersoDestierro hacía una publicación muy sencilla, en colaboración con otro escritor-editor cuyo nombre no recuerdo ahora, la publicación llevaba por nombre METÁFORA hoja de poesía y no sé si se sigue editando.

— Tuve la fortuna de que incluyeran un fragmento de un poema mío, de largo aliento; el poema se llama “No te acuerdes”; a partir de eso me hice consciente de que podía editar mi propia poesía en un formato sencillo, sin necesitar de mucho capital, así es como surge La Hoja de RayM, y con ella el sello de Manzahnos Ediciones, contracción de “hermanos Manzanárez” o “Manzanárez hermanos” llamado así porque esperaba la colaboración de mi hermana para esta publicación. Mi primera La Hoja de RayM se publicó en 2010.

— En tu poesía tratas el drama humano en un tiempo que podría ser todos los tiempos, ¿qué expresa tu poesía?

— Mi poesía, como yo la califico, va de lo existencial a lo erótico, habla principalmente de vivencias, de la dificultad humana de relacionarse con el otro y las propias necesidades; de ahí que la llamé existencial, no existencialista, y lo erótico es sobre el deseo y las experiencias amorosas sexuales. La poesía para mí es la búsqueda de expresar con palabras lo que las palabras son incapaces de expresar, es decir, es una contradicción fundamental, cuando le decimos a alguien “te quiero mucho”; lo que le da el sentido no son esas palabras sino la intención y el contexto en que se dicen, no es lo mismo si se lo decimos a la amada, que a la mamá, a algún hijo o hija, al padre, al hermano o hermana, a una amistad. Las posibilidades que tiene ese “te quiero mucho” son infinitas.

‑— Entonces la poesía busca expresar todo lo que no expresa ese “te quiero mucho”. Sin embargo, para no romper la contradicción que entraña la poesía he de mencionar algo que decía mi querido y ya fallecido maestro Saúl Ibargoyen: “La poesía no es un género, es la manera en que se construye el lenguaje”. Con esto se refería a que construimos las palabras nuevas con base en las que ya conocemos y en los parecidos entre una y otra cosa, la comparación; así, por ejemplo, los franceses conocieron primero la manzana y le llamaron “pome”, más tarde conocieron la papa y le encontraron parecido con la manzana; así que decidieron llamarla manzana de tierra “pome de terre”. De modo tal que la poesía y el lenguaje se persiguen constantemente

— Eres un artista completo, actúas, escribes teatro, haces clown y eres poeta, ¿cómo combinas cada una de estas disciplinas?

Gracias por lo de artista completo; te faltó mencionar que también soy artista visual, de hecho, comparto en La Hoja de RayM, además de mis poemas, mi trabajo visual; dibujo, hago pintura e incluso fotografías; así que justo en ella combino dos intereses. Mi formación profesional es en el teatro; estudié la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro; del actuar surge la inquietud de dirigir y de escribir teatro. Entre 2011 y 2012 tomé talleres de clown porque mis preferencias se inclinan a la comedia.

Así, a partir del 2012, me he orientado más al teatro clown, y realizo de cuando en cuando trabajo de laboratorio integrando las técnicas de clown, impro y stand up comedy, del cual en 2015 surgió La Pastorela Interactiva Clown, producto que, si logramos allegarnos recursos, repetiremos este año. Tengo también dos puestas en escena de teatro clown que de vez en vez presentamos: La Singular Epopeya del Cazador Imberbe y La parábola de las Semillas Extraordinarias, ambas de mi autoría.

— Por último, te conocí recitando poesía en el Metro, y repartiendo tarjetas de blog donde la gente puede leer tu trabajo, muy ad hoc con estos tiempos de cuarentena.

— Sí, eso hago, es que yo nací en una ciudad que no es ésta, pero mi contexto ha sido urbano, la inmensa mayoría de mis experiencias vitales se han desarrollado en este contexto, soy una criatura urbana. Ahora el porqué recito en el transporte público, es muy sencillo, es porque me parece la manera más práctica de dar a conocer mi poesía y de distribuirla, y además, como dices, si quieren conocer algo de mi trabajo teatral y poético, los lectores pueden ingresar a ­https://www.facebook.com/ciateatrodelnuevomundo/