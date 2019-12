Rayadas de Monterrey levantan su primer título

La tercera fue la vencida para Rayadas del Monterrey, que tuvieron una temporada de ensueño y consiguieron su primer título en la Liga MX, luego de que en las anteriores dos finales ante Tigres Femenil se habían quedado en el intento. Esta vez derrotaron por 1-0 (2-1 en el global) a las felinas.

Las de casa iniciaron el compromiso lanzadas al frente, con más ímpetu que buen funcionamiento en busca de tomar ventaja en la pizarra.

La primera clara que tuvieron las locales la aprovecharon para ponerse al frente en el marcador, luego que a los 32 minutos Diana Evangelista recibió pase, se escapó y no perdonó para poner el 1-0.

En la parte complementaria, las universitarias buscaban el empate, sabían que no podían agachar la cabeza, pero la arquera rayada Claudia Lozoya sacó la casta por su equipo y fue invatible, una muralla impasable que no dejó llegar el empate y sacó cada uno de los disparos que le llegaban.

Aun en los últimos instantes, las de la UANL generaron más llegadas de peligro, una de ellas de Fernanda Elizondo, pero todo quedó en el intento y así Monterrey consiguió su primer campeonato en la Liga MX Femenil.

Después de esta victoria de las Rayadas, ahora son cuatro los conjuntos que han levantado dicho título, ya que antes lo habían hecho Chivas, Tigres y América.