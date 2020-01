Raymundo Collins, ubicado; no ha salido del país: PGJ

El extitular de Instituto de Vivienda, sobre quien pesa una orden de aprehensión, está ubicado y se tiene conocimiento de que no ha salido del país, asegura Ernestina Godoy, procuradora capitalina

La Procuraduría General de Justicia capitalina informó que tienen ubicado a Raymundo Collins, exdirector del Instituto de Vivienda (Invi) y contra quien esá interpuesta una orden de aprehensión por presuntos desvíos de recursos e irregularidades que se detectaron en la entrega-recepción en esa dependencia, durante la administración de Miguel Ángel Mancera.

Ernestina Godoy, procuradora de justicia aseguró que la PGJ tiene ubicado a Collins quien no ha abandonado el país.

“Si (lo tenemos ubicado), tenemos orden de aprehensión, no puedo decir más... No ha salido, hasta donde sabemos, no ha salido del país”, comentó.

Referente al monto sobre el cual el funcionario esta presuntamente acusado por desvío de recursos, Godoy solamente refrió que el exfuncionario será detenido y se podrá ampliar la información del caso. Sin embargo, explicó que existe un juicio de amparo que fue solicitado por la defensa también exjefe de la policía capitalina.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno mencionó que las investigaciones están fundamentadas, con el objetivo de erradicar la corrupción que existe en la Ciudad de México.

“¿Qué estamos haciendo?, justicia, sencillamente, lo que nos interesa es acabar y erradicar la corrupción de la Ciudad de México”, señaló la mandataria capitalina.

Y agregó que estas investigaciones son derivadas de todas las irregularidades que han sido detectadas en el proceso de entrega y recepción de recursos del gobierno, operaciones que según las investigaciones de la Contraloría son por una cantidad importante y que representan un delito no solamente administrativo, sino penal motivo por lo que, el caso lo lleva por la Procuraduría.

LAS ACUSACIONES.

Claudia Sheinbaum informó que Raymundo Collins Flores es investigado por la autorización y financiación de un desarrollo en donde las viviendas no correspondían a casas de interés social.

Sheinbaum indicó que el desarrollo se autorizó sin pasar por el consejo, aunque reiteró que el delito exacto por el que el exfuncionario es investigado deberá ser informado por la Procuraduría.

“Se encontró un desarrollo que hizo el INVI, que se autorizó sin haber pasado por el consejo con un importante monto de recursos que no correspondían a viviendas de interés social”, señaló.

Y agregó: “Nosotros lo que hemos hecho y desde el principio hemos sido consistentes, coherentes con eso, es que todas aquellas irregularidades que se hayan encontrado en la entrega-recepción que representa un delito penal, no solo administrativo, se llevan también a la contraloría y no solo a la Procuraduría”, manifestó.

Con la orden de aprensión girada en contra de Raymundo Collins suman cuatro los exfuncionarios con órdenes de aprehensión por desviar recursos durante la administración de Miguel Ángel Mancera.

Édgar Tungüi, excomisionado para la Reconstrucción y exsecretario de Obras y Servicios, cuenta con una orden de captura, también está la girada en contra de Felipe de Jesús Gutiérrez, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, y la de Miguel Ángel Vázquez, exsubsecretario de Administración y Capital Humano, quien al momento de ser notificado de su detención, presentó un amparo, por lo cual fue dejado en libertad.