Real Madrid presenta a Militao, defensa brasileño

El defensa brasileño Eder Militao dejó un mensaje ambicioso en sus primeras palabras como nuevo jugador del Real Madrid, y en su presentación en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu afirmó que espera "hacer historia" en el conjunto madridista.



"Me siento muy feliz de vivir este momento, de jugar en el mejor club del mundo gracias a la ayuda de mi padre, de mi familia y agentes que me han ayudado a llegar hasta aquí. Desde niño quería jugar en el mejor club del mundo", aseguró.



Militao dedicó palabras hacia el presidente del Real Madrid Florentino Pérez y a los aficionados madridistas. "Quería agradecer la confianza del presidente y de todos los madridistas, que pueden tener la seguridad de que voy a dar todo por esta camiseta que está en mi corazón".



"Ha sido mi corazón lo que me ha ayudado a llegar hasta aquí. Lo voy a dejar todo en el campo y espero tener una temporada estupenda y hacer historia. Hala madrid", sentenció antes de fotografiarse junto a su familia con su nueva camiseta.