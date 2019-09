Reaparece la CNTE con bloqueo en San Lázaro

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lo volvió a hacer: tomó los accesos principales de la Cámara de Diputados, toda vez que este jueves se vence el plazo para aprobar las leyes secundarias de la Contrarreforma Educativa, pese a que Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), ya había anunciado el pasado lunes que no se habían alcanzado acuerdos con la oposición y los maestros para avanzar en esta legislación.

Delgado Carrillo precisó que estas leyes deben discutirse un par de semanas más para alcanzar consenso en los contenidos.

Previo a este anuncio, la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña, señaló que las leyes secundarias tenían consenso, pero Mario Delgado expresó que eso “sería un milagro”.

La aprobación de estas leyes reglamentarias no requiere de la mayoría calificada, sólo de la mayoría simple que sí tiene el grupo Parlamentario de Morena y sus aliados del PT, PES y Partido Verde.

Sin embargo, el líder de los legisladores morenistas expresó que “siempre se debe privilegiar el diálogo con todos”.

Junto con aproximadamente mil maestros de la CNTE, también se manifestaron alrededor de cien asesores técnicos pedagógicos que protagonizaron un conato de bronca con el personal de resguardo de la Cámara de Diputados.

Al cierre de esta edición, luego de 13 horas de bloqueo a los accesos principales del recinto legislativo (19:30 horas), la CNTE y sus huestes se mantenían firmes con su plantón donde no pasaban inadvertidas sus casas de campaña, pese al aguacero que cayó por la tarde-noche de este martes.

Por su parte, Tonatiuh Bravo, líder de los diputados emecistas, reprobó el nivel de manifestación y dijo que es un exceso y no debe permitirse el bloqueo al trabajo parlamentario.