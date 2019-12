Reaparece Spacey con mensaje navideño: “Mátalos con amabilidad”

Kevin Spacey reapareció en las redes sociales mediante un video navideño que causó gran expectación entre sus fans.

En las imágenes el actor vuelve a encarnar a Frank Underwood, protagonista de la serie de Netflix, House of Cards, y quien fue asesinado en la última temporada.

Spacey estuvo envuelto en un gran escándalo sexual por abusar, supuestamente, de un joven.

En el video, titulado KTWK, haciendo referencia a la frase “Kill them with kindness” (“Mátalos con amabilidad”), el actor lanzó una felicitación por la Navidad.

“¿No creyeron que me iba a perder la oportunidad de desearles Feliz Navidad, o sí?”, dice el actor.

Además de la felicitación, Spacey dice que éste fue un año bueno y asegura estar agradecido por eso.

“Ha sido un año bueno y estoy agradecido de estar saludable. He hecho algunos cambios en mi vida y me gustaría que me acompañaran. Como entramos en 2020, quiero emitir mi voto para que haya más bondad en este mundo”, dijo ante la cámara.

De inmediato esto se volvió tendencia en las redes sociales y cientos de usuarios especularon la razón por la que decidió salir nuevamente ante las cámaras en esta fecha.