Rebecca Jones le pone sal y pimienta a La Casa de las Flores

Rebecca Jones se sumó a la tercera y última entrega de la serie La casa de las Flores como Victoria Aguirre, la matriarca de los De la Mora, así que, en un viaje en el tiempo vuelve al origen y es parte de la historia en flashbacks que viajan en el tiempo cuarenta años atrás: “Me tocó cerrar con broche de oro esta maravilla y estoy muy contenta de que estemos en los primeros lugares de vistas, algo que pienso es que todos deben disfrutarla y gozarla”, comentó la actriz, en entrevista con Crónica.

Gracias a su personaje podemos entender un poco de la historia de esta familia porque muchas veces, la realidad no es como la pintan, “Victoria es el origen, en pocas palabras; es la fundadora, una mujer que le importa mucho el qué dirá la sociedad, materialista, manipuladora y que nunca piensa en perder”, expresó.

“Me gustó mucho como Manolo dirigió la serie con un realismo en todos los sentidos y me pareció muy interesante el cómo planteó el porqué de tantas cosas en esta familia y el que seguimos manejando la misma doble moral que hace cuarenta años”, añadió Rebecca Jones, en entrevista con Crónica.

Para encarnar a la fundadora de esta familia tan polémica, Jones dijo que tuvo que crearle un contexto, “la verdad es que tuve que inventarle una historia. Literal, todo. Cómo fue su infancia, y otras cosas para darle respuesta a muchos porqués de la personalidad de Victoria para poderle dar una dimensión más grande al personaje”, explicó.

“Muchos me han preguntado si tengo similitudes con Victoria, pero la verdad es que ella es un 50 por ciento y yo soy el otro 50 por ciento, y creo que lo único en que nos llegaríamos a parecer es que habló derecho, tenemos nuestro carácter fuerte, pero no es el mismo que el de ella. Si yo juzgara a mis personajes, no los podría representar como los hago así que simplemente no los critico”, añadió.

Este personaje le permitió a Jones poder estar en el catálogo de Netflix, una plataforma digital que ha cambiado el mercado de la industria del entretenimiento: “Simplemente es fabuloso, trabajar en esta plataforma es como si hicieras cine, he hecho muy poco cine en mi carrera artística, pero me gusta mucho aprender sobre todo lo que me ayude a crecer y sí, espero trabajar de nuevo para Netflix”, comentó.

Este regreso de Rebecca a la pantalla vino de la mano de Manolo Caro, director de la serie. “Agradezco mucho haber trabajado con Manolo en un proyecto que ya era un éxito y el que me diera la oportunidad de que la gente, que ya me tiene muy bien ubicada, me viera haciendo comedia negra, fue espectacular. También es un reto el que las nuevas generaciones pudieran conocerme en esta faceta, en pocas palabras fue un agasajo trabajar con él y que me ofreciera a la gran villana de esta historia”, enfatizó.

Por otro lado, esta época de pandemia no ha sido fácil para la actriz: “Me gusta mucho estar en mi casa, pero si es feo no poder estar con la gente que uno quiere, como con mi hijo que está también pasando la cuarentena en su casa. Sin embargo, ahorita estoy feliz y ocupada con el estreno de la serie”, dijo.

Dentro de lo que se viene para la actriz comentó, “de inmediato reanudará la obra que estaba haciendo, Una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria, en cuanto nos den bandera verde. Lo que sí es que en cuanto abra, agregaré un día extra de funciones y saldremos de gira, por otro lado, queda esperar la respuesta de algunos pilotos que estaba haciendo para Telemundo y tener fe de que esta crisis pronto pasará”, concluyó la actriz.