Rebeldes de PF, pertrechados para larga lucha

El paro de federales rebeldes se adapta para una resistencia larga. Las guardias en el tomado centro Contel han comenzado a rotarse a partir de cronogramas que permitieron el regreso a casa, después de una semana, de los uniformados que realizaron la primera toma.

Y sí, llegaron efectivamente relevos frescos, y aunque ya no se puede hablar de miles, los federales continúan en este punto estratégico realizando rondines, vigilando instalaciones y comunicándose con quienes están desplegados en los primeros puntos que cubre la Guardia.

El gobierno federal se niega a reconocer la desaparición del centro de trabajo y liquidar a los federales como ellos lo piden; AMLO habló hoy de que no hay cambio de salarios ni prestaciones a pesar de lo fácil que es demostrar lo contrario; los federales rebeldes señalan acciones de acoso que no demuestran. Se está materializando la posibilidad de que la huelga (ya puede llamarse así) de elementos rebeldes de la Policía Federal se convierta en una carrera de resistencia.

Para terminar de complicar el escenario, el abogado emergente de los rebeldes, Enrique Carpizo, de acuerdo a fuentes muy confiables consultadas por Crónica, tiene una estrategia laboral que puede dar resultado pero que se niega a poner sobre la mesa: el propio gobierno amlista ha dado los elementos para que se declare la ­desaparición de la PF como extinción de la materia de trabajo y se proceda, como en cualquier empresa, a la liquidación de los policías.

Sin embargo, la estrategia continúa oculta, favoreciendo la prolongación del conflicto sin certeza para los rebeldes y sin que el gobierno federal deba responder ya a este argumento.

A nueve días de rebelarse a la Guardia Nacional, los oficiales en el centro de mando de la Policía Federal ven lejana la posibilidad de su indemnización.

Dentro de las instalaciones de la Policía Federal en Iztapalapa, los uniformados optan por jugar en la cancha de frontón, correr en la pista de atletismo o descansar en los dormitorios, también se ve a los elementos de las áreas administrativas ocupar sus lugares: las ventanillas, el comedor, los almacenes y el hangar tienen personal realizando con normalidad su trabajo.