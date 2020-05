Rebrote del sarampión, grave error

El doctor señala que hasta el día de hoy la única enfermedad erradicada es la viruela, por eso ya nadie se vacuna hoy contra esa enfermedad, porque ya no hay posibilidad de infectarnos.

Sin embargo, el sarampión no está erradicado, porque en otras partes del mundo sigue habiendo casos, y en México sucedió que disminuyó la cobertura e incrementó el número de personas susceptibles a la enfermedad.

“Ocurrió que muchas personas dejaron de vacunarse contra el sarampión, porque ya no había casos, pero eso fue un grave error, porque mientras una enfermedad no esté erradicada, que en el mundo entero ya no exista ni un solo caso, el riesgo de enfermar siempre existirá”, que es lo que sucede actualmente con el COVID que empezó en un lugar específico y llegó a todo el mundo”.

El incremento en los casos de sarampión —que en la Ciudad de México y área conurbada suman ya 164 casos hasta este viernes anterior—, se han modificado y adelantado las dosis de vacunación, ya que en tiempos normales la dosis se aplica al año de edad y refuerzo a los 6 años, pero por este rebrote se aplica a niños entre 6 y 11 meses de edad, debe aplicarse una dosis, después se aplicará la del año y luego la de los 6 años.

Ante ello, los niños menores que están enfermando es porque no los habían vacunado y para los adultos de 30, 40 y 45 años que enfermaron fue porque tenían su esquema de vacunación incompleto, es decir, que les faltó alguna de las dosis.