Contradice AMLO otra vez a la SHCP: "no hay subejercicio del gasto"

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya subejercicio del gasto, como dio a conocer la víspera la Secretaría de Hacienda, y consideró que "eso también se ha manejado sin sustento".

“Yo tengo otra información de que está bien el ejercicio de presupuesto", dijo el mandatario federal en rueda de prensa, donde se le cuestionó sobre lo informado por la dependencia federal.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante el primer semestre de 2019 el gasto neto pagado se ubicó en dos billones 775 mil 727 millones de pesos, lo que representó un subejercicio de 174 mil 484 millones de pesos respecto al gasto programado para la primera mitad del año.

El mandatario sostuvo que “en el gasto corriente hemos ahorrado, y eso es lo que pueden estar llamando subejercicio. Es mi punto de vista y respeto todos los puntos de vista, porque este gobierno es de mujeres y de hombres libres y nada de que hay una sola postura”.

El gasto público “ya se soltó” y prueba de ello, dijo, es que 90 por ciento de los adultos mayores, los 200 mil campesinos del Programa Sembrando Vida y los 900 mil jóvenes del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro “ya están cobrando, ya se soltó el gasto, no se suelta como antes”.

“A ver. Los contratos. ¿Cómo se soltaban los gastos?, ahí está el ejemplo de los gasoductos, pues así es relativamente fácil, pero aquí no, aquí hay orden y buena administración, y les digo estamos cuidando, yo tengo, por decirles, 100 nombramientos detenidos. ¿Saben por qué?

“Porque no pasa nada si no ocupan los cargos, porque fueron estas instituciones o comisiones, organismos que fueron creando que no tienen ninguna función operativa, son consejeros de organismos que no implican nada, se crearon los cargos para dar empleo a los amigos, a los cercanos al régimen”, señaló.

En Palacio Nacional, durante su conferencia matutina, el presidente de la República comentó: “uno recibe un mandato para cuidar los bienes públicos. Entonces, nada de derroches, hay que cuidar todo".

ijsm