Rechaza Segob que Estado esté rebasado por inseguridad

En medio de una creciente ola de violencia que azota gran parte del territorio nacional, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero reconoció que no se ha avanzado lo suficiente en materia de seguridad en el país, pero rechazó que el gobierno federal esté rebasado en esa materia.

“No está rebasado, estamos atendiéndola, el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha dicho que todavía es una asignatura pendiente. Hemos avanzado, no hemos avanzado a lo mejor lo suficiente, pero estamos en eso; créanme, créanme, estamos todos los días, todos los días viendo los problemas del país, todos los días antes de las 6 de la mañana, estamos atendiéndolos”, insistió.

Admitió que no ha sido fácil pero negó que asuntos como el atentado a un bar en Veracruz con un saldo de al menos 29 muertos, reflejen una estrategia fallida del gobierno federal en cuestiones de seguridad pública y combate al crimen organizado.

Sánchez Cordero dijo que habría que precisar el calificativo como tal y considerar los eventos ocurridos en sexenios pasados.

“Volteemos a ver los eventos que sucedieron en las fosas de San Fernando y en otros eventos muy lamentables”, reviró.

En el marco de la sesión plenaria de Morena en el Senado de la República, la funcionaria admitió que el combate a la inseguridad “no ha sido fácil”, pero confió que con la operación de la Guardia Nacional (GN) y las políticas estratégicas que lleva a cabo el gabinete de seguridad, se avance en pacificar al país.

La Guardia Nacional —recordó— fue creada recientemente y opera en las zonas de mayor peligrosidad del país.

Sánchez Cordero también se refirió a la regularización de la cannabis como medida que ayudaría a terminar con la violencia y recordó estar a favor del uso lúdico, medicinal, comercial y científico de la mariguana.

“Yo considero que debe discutirse, dialogarse y ojalá el Senado y la Cámara de Diputados, puedan ya aprobar esa ley”, emplazó.

En cuanto a la ley de amnistía, la titular de la Segob indicó que aún se trabaja en los detalles para presentar como iniciativa ante el Legislativo.