Rechazados de becas de post doc de Conacyt solicitan revisión de evaluación

En la más reciente Convocatoria de Estancias Posdoctorales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se rechazaron alrededor de 200 becas para aspirantes, así como para posdoctorantes que entrarían en su segundo año de actividad académica.

Ante este resultado, un grupo de aspirantes a una estancia posdoctoral en su primer año solicitó, a través de recursos de transparencia, información sobre si hubo disminución en el presupuesto de este programa de becas que justificara la desaprobación de sus propuestas; a su vez, solicitaron los dictámenes de sus proyectos rechazados para conocer sus fallas.

En el oficio E2000/081/, emitido por la Dirección Adjunta Posgrados y Becas de Conacyt, se señala que no hubo una disminución presupuestal y que “debido al cambio de operación de las becas posdoctorales nacionales, al haber otorgado un mayor número de becas de 1er año en 2018, implicó un incremento en solicitudes de 2do año, así como tener un compromiso presupuestal mayor en 2019, lo que deriva en una disminución de recursos disponibles para nuevas becas”.

Comparando 2018 y 2019, se emitieron 102 y 103 becas menos en posgrados nacionales y extranjeros, respectivamente, así como 93 estancias sabáticas en ambas modalidades.“Nos queda claro que la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas y la Dirección de Vinculación priorizó las renovaciones de becas de estancias posdoctorales, lo que afectó considerablemente las becas para 1er año 2019, debido a la cantidad de becas otorgadas en 2018”, señala una carta entregada el martes 30 de julio de 2019 a la dirección de Conacyt, firmada por más de treinta doctores de distintas áreas del conocimiento. “Lo que no es claro es que, aun con dicha priorización, sigue habiendo un faltante de 102 becas en el número total de estancias posdoctorales nacionales otorgadas en las Convocatorias 2019”.

Si bien sus propuestas no alcanzaron un dictamen positivo, miembros del grupo, denominado en redes sociales como Jóvenes y Ciencia México, buscaron una respuesta del porqué. De forma individual, solicitaron tales resultados y hallaron inconsistencias y falta de transparencia en la evaluación de sus proyectos, señalan.

A diferencia de otras convocatorias, en la más reciente se estableció un valor numérico que anteriormente no se especificó, donde la calificación promedio mínima para asignación fue determinada en 80.00 sobre 100. A su vez, los dictámenes tienen respuestas de “Muy altas” y con recomendaciones de “apoyar la solicitud”, entonces, la pregunta es cómo se transforma este resultado en una calificación numérica.

“De tal forma que esta evaluación no corresponde a los criterios referidos por los Términos de Referencia de la Convocatoria en la cual, reiteramos, NO se hace referencia a dicho criterio numérico para evaluar las solicitudes ni, mucho menos, para la asignación de las becas”.

Para el grupo es importante la transparencia de la evaluación, puesto que si hubo una reasignación de recursos que diminuyó el número de becas, los resultados de la competencia no deben dejar lugar a dudas de que los proyectos fueron bien evaluados.

“Con la información que hasta hoy hemos obtenido de manera colectiva e individual, nos parece sumamente alarmante que los criterios vayan del ‘muy bajo’ al ‘muy alto’ y después (sin que sea claro el modo de proceder) estos criterios se conviertan en un criterio numérico”, agrega la misiva. A estas respuestas se sumaron otras sobre una desestimación en la evaluación por errores de captura y de otro tipo, ajenos a la revisión académica.

MEJORAR MECANISMOS. Nofret Hernández es una de las firmantes de la carta y miembro de la agrupación. Regresó de Francia, donde realizó su doctorado en Mundo árabe, musulmán y semítico, por parte de la Universidad de Aix-Marseille; realizó su solicitud para hacer un posdoctorado en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que fue rechazada.

Sin un post doc, señala, su título dentro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) sólo es nobiliario, puesto que no tiene efecto económico. Una beca de posgrado, añade, es el financiamiento o primer sueldo al que muchos académicos aspiran para entrar al sistema de investigación. Actualmente, la joven académica se desempeña como profesora de diversas instituciones de educación superior, algunas fuera de la capital, con lo que el tiempo para hacer investigación es muy restringido.

Por otra parte, añade, los proyectos con los que concursaron varios de los rechazados fueron previamente revisados por quienes supervisarían su posgrado, por lo cual la insatisfacción por el resultado negativo y la falta de claridad de la evaluación es, en varios casos, mayor. En su caso, obtuvo una evaluación “alta” en el rubro de “movilidad académica”, cuando que la repatriación que ella misma hizo desde Francia debería de considerarse con la mayor calificación, ejemplifica.

“Los criterios de evaluación no son claros ni parecen evaluados de la manera más profesional. Algunos de estos problemas no son nuevos; sin embargo, pensamos que en esta nueva etapa de Conacyt estos mecanismo deberían de mejorar, no empeorar”.