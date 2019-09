Recibe AMLO a jóvenes beisbolistas campeones del mundo

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a los integrantes de la Selección Nacional Infantil de Béisbol, campeona de la Serie Mundial Cal Ripken Jr. 2019, a quienes recomendó mucha disciplina y “nada de vicios”.

El seleccionado mexicano, integrado por niños de 12 y 13 años, venció por 4-1 al representativo de Hawai en la final celebrada en agosto pasado en Branson, Missouri, Estados Unidos.

López Obrador saludó de mano, conversó y se tomó la fotografía con los integrantes de la escuadra mexicana, quienes -dijo- “son ya prospectos y tienen madera para ser buenos beisbolistas. Si se aplican, van a salir adelante”.

"Yo hubiese querido en mis tiempos, a lo mejor no hubiera llegado a la Presidencia (de la República), pero me hubiese quedado jugando béisbol, pero antes no había estas oportunidades.

“Uno se formaba en el campo, en el llano. No había escuelas, tenía uno que hacer los bats, hasta las pelotas, los guantes y a mano pelada a jugar béisbol”, dijo el mandatario, al confiar que al término de su sexenio haya entre 40 o 50 mexicanos en grandes ligas, dado que actualmente hay nueve peloteros.

López Obrador expuso que los peloteros mexicanos se fueron por sus propios méritos y se formaron a base de disciplina, y como ejemplo citó a a Fernando Valenzuela, a quien denominó un "tremendo pitcher" que "surgió solo".

Por ello, refirió que con las academias de béisbol que promueve su administración, ProBeis, se avanza más en el impulso de este y deporte, en especial.

“Es muy importante el que se haga ejercicio físico, dado que ayuda mucho al organismo y a la mente el particular”, añadió el mandatario, quien agregó que de esta manera se aleja a los jóvenes de las adicciones.

Todos los deportes son importantes, pero el béisbol tiene mucha disciplina y forma a gente de bien. “Por lo general los beisbolistas son gente sana siempre, no es como en otros deportes que triunfan y se echan a perder, se marean con el éxito que se obtiene”.

El presidente López Obrador abundó que el “beis” es practicado no solo por varones sino por mujeres y además es un deporte de conjunto, de equipo. "A veces los buenos equipos … no son los que tienen muchas figuras … sino los que trabajan en armonía".

El Ejecutivo federal explicó que a través de las academias del béisbol se puede estudiar y practicar este deporte. “Si pasa el tiempo u no dan el ancho, terminan la escuela y les queda la carrera, pero si salen adelante a jugar béisbol profesional en México y en grandes ligas”.

Acompañaron al presidente Édgar González Sabín, titular de la Oficina de la Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México (ProBéis); Karim García Aguayo, manager campeón, y Robert P. Faherty Jr., vicepresidente de la Liga Babe Ruth.