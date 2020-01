Reclusorios capitalinos, “oficinas de reclusos”

Los reclusorios capitalinos se han convertido en “oficinas” de algunos reos, quienes desde el interior del penal y vía celular pueden ordenar a sus súbditos en libertad cometer todo tipo de fechorías, negociar rescates o simplemente ofrecer los productos que ellos mismo hacen en el interior del centro de reclusión, tipo figuras de cera y diversas manualidades.

Por ejemplo en la Penitenciaría de Santa Martha, que actualmente alberga a una población de más de mil 593 internos, todos los días se realizan llamadas vía celular: unas son para extorsionar, otras para ordenar la operación y ganancias por el narcomenudeo o simplemente para pactar la compra de figuras o artesanías que se fabrican en los talleres del penal.

Crónica contactó a un reo vía WhatsApp, mediante el teléfono de un familiar, para pactar la venta de figuras de cera religiosas. En los mensajes, la mayoría de ellos de audio, se pactó el costo y los días de entrega. Es más, el interno sentenciado por secuestro y robo tuvo tiempo de explicar en qué gastaría el dinero y su ganancia.

Después de la negociación, hubo tiempo para la charla y buenos deseos. Y después de unos minutos…

—¿No tendremos problemas por el celular?¿A poco puedes hablar como si nada?—se le preguntó vía mensaje.

—Usted tranquilo y yo nervioso. Acá el que quiere y tiene, puede llamar a la familia; sí necesitas algo le dices a mi sobrina y ella me contacta en fa.

En la plática, el interno contó que dentro de la penitenciaría puedes conseguir lo que quieras. Sólo es cosa de tener dinero para pagarlo.

“Si quieres traer celular, la renta por una hora te sale hasta en 200 pesos; una llamada 100, dependiendo el humor de los que mueven todo el pedo”, cuenta el reo.

—Ahorita están saliendo unos chiquitos, ¿ésos son fácil meterlos?

— Pues a lo mejor sí, pero acá hay de todo: chicos, grandes, medianos… sirven para lo mismo. Pero de nada sirve meterlo, porque si te lo descubre la maña, además de que te dan una madriza te lo quitan.

“Si quieres conservarlo tienes que pagar renta aunque sea tuyo o rentar un chip, porque no puedes tener línea propia. Acá todo es bisne”.

—¿Por qué siempre respondes por audio (de Whatsapp)?

—Es más bara y no se corta, como si hicieras una llamada.

—¿Hay señal adentro?

—En unas partes, en otras no, tienes que estar buscándole… Hay zonas establecidas, si me entiendes, cábula.