Reconoce López Obrador que falta de infraestructura bancaria es un problema para distribución de apoyos

No obstante que resaltó la importancia de entregar todos los apoyos mediante tarjeta bancaria para no usar efectivo, “es un problema que estamos teniendo porque no hay infraestructura bancaria suficiente”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hace falta infraestructura para la correcta distribución de apoyos a los adultos mayores y becas, pues la falta de sucursales bancarias en zonas alejadas del país, dificulta la entrega de los recursos.

En conferencia de prensa subrayó que todos los programas sociales tienen reglas de operación, y no obstante que resaltó la importancia de entregar todos los apoyos mediante tarjeta bancaria para no usar efectivo, “es un problema que estamos teniendo porque no hay infraestructura bancaria suficiente”.

Dijo que hay 800 sucursales en cabeceras municipales de las zonas apartadas, y que tan solo Oaxaca tiene 570 municipios. “¿Cuántas sucursales bancarias puede haber en las cabeceras municipales de Oaxaca? Ni 50, de 570”.

Reveló que de acuerdo con un análisis que hizo su gobierno, el gasto promedio que hace un beneficiario adulto mayor para recoger su apoyo es de entre 180 y 200 pesos bimestrales, porque en muchos casos tiene que viajar hasta seis horas para llegar a un lugar donde haya una sucursal bancaria. “Entonces, todo eso lo tenemos que resolver”.

López Obrador subrayó que lo que se debe procurar es cumplir con las reglas de operación de los programas “y no caer en la máxima de la época colonial” cuando se decía ‘Se acata, pero no se cumple, cualquier ordenamiento se acata, pero no se cumple'”.

