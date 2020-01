Reconocen a Junqueras, Puigdemont y Comín como eurodiputados

El Parlamento Europeo (PE) ha reconocido como eurodiputados a los diregentes independentistas catalanes Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Toni Comín, en una notificación interna a la que tuvo acceso Efe.



Esta decisión llega a pesar de la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) española que determinó que Junqueras, encarcelado en España y condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación, no puede ser eurodiputado.



En dicha notificación la Eurocámara precisa que el reconocimiento de los políticos independentistas como miembros del Parlamento Europeo será efectiva durante la sesión plenaria que comienza el próximo 13 de enero.



No obstante, el texto precisa que su estatus de eurodiputados tiene efecto desde el 2 de julio de 2019, cuando se constituyó la Eurocámara para la actual legislatura, que cubre el periodo 2019-2024.



"Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 19 de diciembre de 2019, durante la sesión plenaria del 13 de enero de 2020, el Parlamento Europeo tomará nota de la elección como miembros del Parlamento Europeo de Antoni Comín i Oliveres, Oriol Junqueras i Vies y Carles Puigdemont i Casamajó con efecto desde el 2 de julio de 2019", se lee en el escrito de la Eurocámara.



El pasado 19 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publicó una sentencia en la que determinaba que el líder de ERC, Oriol Junqueras, debió ser reconocido como eurodiputado y haber gozado de inmunidad tras las elecciones europeas de mayo pasado, cuando aún no había sido condenado por el Tribunal Supremo español.



Por tanto, según la corte comunitaria, tendría que haberse levantado la prisión provisional para permitirle ir a la sesión constitutiva de la Eurocámara en julio.



Esa sentencia también benefició al expresidente catalán Carles Puigdemont y a su exconsejero Toni Comín, huidos en Bélgica y que aún no han sido condenados, a diferencia de Junqueras.



De hecho, el pasado 20 de diciembre, Puigdemont y Comín ya obtuvieron una acreditación provisional como eurodiputados, a expensas de cumplimentar los trámites formales para ser reconocidos como miembros de pleno derecho.



El pasado viernes, la JEC acordó que Junqueras no puede ser eurodiputado por estar condenado "por sentencia firme a pena privativa de libertad".



Sin embargo, este domingo Junqueras pidió a la Junta Electoral Central que no ejecute la resolución que le impide ser eurodiputado, ya que la recurrirá ante el Tribunal Supremo, donde solicitará su suspensión cautelarísima al considerar que vulnera sus derechos fundamentales y políticos.