Recuerdan a Eduardo Liceaga y su legado, en el centenario de su muerte

Es de enorme valía recuperar el legado del doctor Eduardo Liceaga para dejar atrás el mecanicismo que descompone al hombre en piezas y se enfoca en síntomas. No pueden disociarse las condiciones sociales del origen y complejidad del enfermar y morir en colectivo, expresó Olivia López Arellano, secretaria de Salud de la CDMX, durante el homenaje luctuoso al doctor Eduardo Liceaga.

“Hoy, gran parte de la práctica médica es mecánica y despersonalizada. Ver al hombre como máquina explica el origen de la medicalización, la mercantilización, así como los altos costos de la medicina en el altar de las ganancias como único fin. Quizá el mayor legado del doctor sea el haber entendido el papel crucial que juegan los determinantes sociales en generar ambientes saludables, y por tanto, salud”.

El médico y sanitarista Eduardo Liceaga (1839 – 1920) fue promotor del desarrollo de los servicios públicos como agua potable, drenaje y medidas sanitarias como la vacunación. También se le reconoce por detener la fiebre amarilla en el Golfo de México y erradicar la peste bubónica de Mazatlán.

“Una de sus mayores contribuciones fue establecer las bases para el desarrollo de la Ciudad de México, instituyó los requisitos para crear nuevas colonias. A partir de sus gestiones sólo se permitió fundar centros habitacionales si se contaba con agua, drenaje, luz, espacio para jardines y arbolado”.

López Arellano puntualizó que a raíz de dichas acciones se concientizó que el diseño de la ciudad debía ser congruente con el propósito de generar salud y bienestar para sus habitantes, siendo responsable de la planeación y construcción de la colonia Doctores. “Por primera vez en México se comprendió que la salud es determinada por las condiciones sociales en las que viven las personas, por la vida cotidiana en sus comunidades”.

SANITARISTA. En su labor, Eduardo Liceaga estableció las bases para desarrollar el primer código sanitario de México para la prevención de enfermedades en forma específica y generalizó la vacunación para enfrentar enfermedades como la fiebre amarilla y la peste bubónica.

El exitoso control de la peste bubónica en Mazatlán, expresó, le permitió ser vicepresidente del primer Consejo Directivo de la Oficina Sanitaria Internacional a inicios del siglo XX, institución que más tarde sería la Organización Panamericana de la Salud, organismo de la OMS.

“Entre 1887 y 1888, Liceaga visitó hospitales de Inglaterra, Italia, Bélgica, Alemania, Austria y Francia, en cuyo viaje Louis Pasteur y Émile Roux le entregaron un conejo inoculado de rabia que sirvió para el desarrollo de la primera vacuna antirrábica en México”, explicó la Secretaria de Salud de la CDMX.

“Hombre comprometido con el país, así como con su profesión de médico y sanitarista, Eduardo Liceaga introdujo la vacuna antirrábica a México, aplicada por primera vez en nuestro país en 18 de abril de 1988”.

Como precursor del sistema de salud público formó una sociedad para atender los problemas médicos y quirúrgicos de los niños pobres, los cuales financiaba con los honorarios que recibía mensualmente como director del Hospital General de México. Asimismo, fundó la Sociedad Familiar de Medicina para poder adquirir equipo.

“Su calidad humana se muestra no sólo en el trato cálido con sus pacientes, sino con sus colegas, ya que en la Sociedad Familiar de Medicina estableció como norma la discusión franca y abierta de los casos médicos, así como el canon de la sociedad que fue la ayuda mutua”.

En 1896, como presidente del Consejo Superior de Salubridad, comenzó la construcción del Hospital General de la Ciudad de México, a cargo del ingeniero Roberto Gayol. “Sus visitas a Europa y Estados Unidos le ayudaron a concebir el diseño y operación del Hospital General de la Ciudad México que hoy lleva su nombre, en aquel momento con tres especialidades, que inauguró el 5 de febrero de 1905”.

Esta institución fue concebida como un conjunto de hospitales especializados dentro de un mismo terreno y bajo una sola dirección común, añadió. “Este tipo de organización concibe a la especialización como fruto de la complejidad humana; divide el trabajo en aras de mejorar el servicio, pero no olvida la integridad del cuerpo humano y la pertenencia de esta persona a la comunidad”.

En este punto, la Secretaria de Salud de la CDMX recordó el discurso inaugural que dirigió a la comunidad médica, en el que destacó su postura humanista en oposición al mecanicismo dominante ya que “entendía que escuchar y comprender a quienes acudían a consulta es fundamental para sanar a las personas”.

“Señores, no vais a recibir un edificio nuevo, sino una institución. Tenéis el deber no sólo de conservarla sino de perfeccionarla; ella os proporcionará la ocasión de hacer el bien a nuestros semejantes no sólo con el auxilio de nuestra ciencia, sino con la dulzura de vuestras maneras, la compasión de sus sufrimientos y las palabras de consuelo de espíritu”. Discurso inaugural del doctor Eduardo Liceaga.