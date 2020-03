Recuerdan a Ernesto Cardenal en la GJMV

La Galería José María Velasco inauguró ayer la muestra Canto a México. Epigramas visuales, un homenaje a Ernesto Cardenal (1925- 2020), poeta, escultor y teólogo nicaragüense, en la cual se destacan los vínculos con México. En un comunicado, el INBAL recuerda las palabras de Cardenal sobre nuestro país:

“Lo Conocí desde mi temprana juventud y he vivido mucho en México y como muchos otros no mexicanos de México he sentido a México como mi patria”.

La exposición, conformada por cuatro series: la primera es Canto a México, en la que se exhiben serigrafías procedentes de México, Nicaragua y Austria, inspiradas en el poemario de Ernesto Cardenal que lleva el mismo nombre y en la que participa una treintena de artistas, entre ellos Mauricio Gómez Morín, Joel Rendón, Arturo Reyes y Felipe Hernández, entre otros.

En la tumba del guerrillero es otra de las series que componen la exposición y en ésta se hace referencia a la etapa revolucionaria de Cardenal, su vínculo con la Revolución Sandinista que viene de la revalorización del papel histórico del legendario guerrillero nicaragüense Augusto C. Sandino como luchador antiimperialista.

En otra de la series se destaca su paso por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es en Cuernavaca donde concluye su formación religiosa. La muestra se complementa con dos proyectos de la convención ¡Zapata vive! Muestra pictórica promovida por Antonio Valverde y las reinterpretaciones gráficas sobre las demandas del EZLN.