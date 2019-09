Reflexionan en la Universidad Hebráica sobre judaísmo e innovación

Tikun Olam es un concepto judío que se refiere a la aspiración de las personas de actuar benéfica y constructivamente. Éste es uno de los ejes de reflexión en torno a los cuales trabajarán hoy expertos en educación superior, emprendedurismo social y digitalización, quienes se reunirán en la Universidad Hebráica de México, con la intención de reforzar las relaciones entre éste país e Israel.

“Tikún Olam es un concepto que plantea que no podemos ser apáticos frente a un mundo que queremos corregir. Frente a esto tenemos varias herramientas, como el emprendedurismo social y la innovación. Con esto no nos referimos sólo al uso de alta tecnología sino a la manera diferente de mirar las cosas y abordar los problemas. Esto se trabaja ya en la Universidad de Tel Aviv, donde la innovación no sólo está presente en las carreras de ciencia e ingeniería sino en todas las carreras que se imparten, incluyendo campos aparentemente lejanos como el derecho y la psicología”, explicó a Crónica el rector de la Universidad Hebráica (UH), el Dr. Yehuda Bar Shalom, profesor de educación, terapeuta e investigador.

La jornada de trabajo es apoyada por la Comunidad Monte Sinai y la Embajada de Israel en México. Se hablará del trabajo de la organización Human Education in the Third Millennium, que contrarresta la deshumanización de la educación superior. También hablarán Yair Sakov, director ejecutivo del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Tel Aviv; Marcelo Dorsfman, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, especialista en enseñanza mediada por tecnologías; Yair Gittler, representante de CADENA A.C., hablará sobre “ La educación y Tikun Olam”. Claudia Dorenbaum, de Tikun Olam Makers, presentará “Tecnología y Tikun Olam” y Elías Schuchleib, presentará el tema “Cultura Hacker y Tikun Olam”.