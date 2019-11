Reflexionan sobre el papel de la crítica de cine en medios digitales

“La diferencia entre quienes solo quieren visibilidad y quiénes están comprometidos con el cine está en la ética y la capacidad crítica que se puede llegar a tener, está en encontrar credibilidad”, expresó Nancy Mora, directora general de la Revista Encuadres, especializada en cine, a propósito de las necesidades de la crítica cinematográfica en los tiempos de la era digital.

La periodista formó parte de la conferencia Crítica cinematográfica en medios de red, en el marco de la primera edición del Festival de Cine San Andrés Cholula, que se llevó a cabo en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, en el que también participaron periodistas especializados como Irving Torres de la Revista CineNT y Jesús Chavarría, en representación de YouRocket.

La finalidad de la charla fue compartir con los estudiantes las posibilidades que ofrecen las redes sociales y espacios digitales en favor del periodismo cinematográfico, “contrario a lo que han pensado algunos críticos de la vieja escuela yo no menosprecie el espacio de las herramientas digitales (...) Hay que entender que las plataformas nos dan oportunidades de expandir la experiencia profesional”, dijo Jesús Chavarría.

Por su parte Irving Torres recomendó a los futuros especialistas de cine “seguir una línea ética. Al comenzar debemos tener la carta de principios que va a seguir el medio. Porque no se debe prostituir el medio a los intereses comerciales”, dijo.

Para ganar la credibilidad que consolide a los medios digitales en la industria del cine, Chavarría destaca algunos aspectos de compromiso: “El primero es contigo, ser honesto con quien tu trabajo, que lo que escribas sea tan serio como lo harías para un medio tradicional; y segundo tener compromiso con quien te lee, porque se necesita ser honesto con tu opinión y análisis, no escribir pensando en que si hablas de una película te van a pagar, no te van a pagar si no tienes respeto a una visión (…) La crítica es subjetiva, pero la lucha del crítico es serlo también con uno mismo”, dijo.

Tema en lo que Nancy Mora abundó respecto a que los espacios digitales especializados surgen a partir de que las líneas editoriales de medios tradicionales pueden limitar los contenidos especializados: “Queríamos ser fiel a una revista multimedia, que estuviera abierta a los puntos de vista. Que pudiéramos hablar y escribir de las cosas que nos interesaban más allá de las decisiones editoriales de los trabajos donde estábamos (los fundadores del medio)”, dijo.

“El compromiso es darle espacio a una película y no hablar bien de ella solo porque sí. Así se forja la credibilidad y la profesionalización de los medios digitales”, concluyó Chavarría.