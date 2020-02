Reforma en materia de justicia, detenida por falta de impacto presupuestal

El impacto presupuestal, es el motivo que tiene detenida la reforma en materia de administración de justicia que elaboró el Poder Judicial y que a una semana que se presentó no ha sido enviada al Senado de la República.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) , Ricardo Monreal reveló que ya contactó al consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer quien le informó que esa propuesta ya fue enviada a la Secretaria de Gobernación quien será la encargada de canalizarlo al Senado , pero está detenida por esa “cuestión técnica”.

No obstante aseguró que no habrá cambios de última hora al documento que presentó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

“Creo que faltaba un asunto técnico que todas las iniciativas deben de tener, que es el impacto presupuestal, y por esa razón era la tardanza, sin embargo, no varía, no se modifica y no debe de haber ninguna sospecha, suspicacia de que la reforma se pueda modificar”, garantizó

Monreal aseveró que esperará de manera formal la propuesta y se hará un análisis conjunto a través de una comisión especial y reiteró que habrá parlamento abierto en esta caso.

“Lo encabezaría esta comisión que yo la he denominado una comisión de alto nivel en donde participa un representante de la corte y una comisión plural del senado de la república y se está viendo donde poder realizar los foros”, detalló

Dijo que se realizarán una serie de foros para escuchar a todos los expertos, académicos, intelectuales, magistrados, ministros de la corte y obviamente sociedad civil, ongs, legisladores locales y federales.