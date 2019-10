Refrenda AMLO apoyo a pueblos indígenas, e insiste en no reelegirse

El presidente reiteró que no se reelegirá, pues es partidario del sufragio efectivo no reelección, además de que trabaja 16 horas al día y con ello son como dos sexenios en uno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su compromiso de apoyar de manera especial y preferente a los más pobres de México, que son los pueblos indígenas.

Con la Isla del Tiburón al fondo, en Bahía de Kino, Sonora, y frente a decenas de personas de diferentes etnias de la región y del norte del estado, el mandatario federal dijo que se escuchará y atenderá a todos, pero se dará presencia a los más humildes.

En el diálogo con los pueblos seri, pima, pápago, kikapú y población indígena migrante en el municipio de Punta Chueca, Sonora reconoció que la mayoría de la población nacional que es mestiza acepta esta premisa, pues hay una solidaridad verdadera de todos los mexicanos hacia los indígenas.

Indicó que a 11 meses de iniciado su gobierno los programas de bienestar ya llegan a todo el país y comienzan a dispersarse los fondos y apoyos a todas las comunidades y pueblos de México, pero en algunos hay demoras.

“No es fácil, como ustedes comprenderán parar al elefante reumático y mañoso que nos dejaron, y empujarlo para que camine, hasta mucho hemos avanzado en 11 meses porque el gobierno federal no estaba hecho en realidad para servir al pueblo, era un facilitador para la corrupción, para el saqueo”, aseveró.

Acompañado por la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich Arellano, y el gobernador tradicional de la Nación Seri Comca’ac, Raúl Gabriel Molina Romero, y del director Instituto de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, reiteró su habitual frase de “por el bien de todos, primero los pobres”.

Afirmó que ha costado trabajo “hacer un gobierno para el pueblo y con el pueblo”, pero recalcó que ya están las directrices y la orientación principal y ya comenzaron los programas a llegar y de cada 10 hogares en cinco ya cuentan con el apoyo, pero en las comunidades indígenas de 10 en nueve ya los disfrutan.

Además, para los adultos mayores indígenas, la edad para estos apoyos es a partir de los 65 años de edad y en el resto de la población de 68 años, pues “aunque duela decirlo” este sector fallece a edad más temprana por la pobreza en la que vive.

Ante la demanda de los representantes de los pueblos y la gobernadora para esta comunidad de agua e infraestructura carretera para estos pueblos, dijo que se realizarán estos proyectos, pero con organización y planeación.

Pidió a la población indígena mantener sus tradiciones y costumbres, pues dijo que la cultura el pueblo mexicano es de las más importantes a nivel mundial y por esta el país ha resistido calamidades, sequías y corrupción y otros males, por lo que agregó “vamos adelante”.

Posteriormente, López Obrador reiteró que no se reelegirá, pues es partidario del sufragio efectivo no reelección, además de que trabaja 16 horas al día y con ello son como dos sexenios en uno.

En el municipio de Punta Chueca, Sonora, y ante decenas de indígenas de diferentes étnias como los Seris, Guarijíos, Kikapúes, Cucapás y otras migrantes, el mandatario dijo que su gobierno dejará sentadas las bases para que haya un verdadero cambio en el país.

“Y así lo hacemos para que rinda el tiempo y no va a hacer falta que, como algunos dicen, que voy a reelegirme. No, yo soy partidario del sufragio efectivo no reelección", señaló el mandatario.

"Voy a llegar, si el pueblo quiere, hasta el 2024, pero como estamos trabajando 16 horas diarias, es como si hiciéramos dos sexenios en uno”, expresó.

havh