“Regaña” AMLO a gobernadores por mal estado de carreteras

Andrés Manuel López Obrador, el presidente de a pie, se detuvo en la terracería para ver lo que hacían Lorenzo y Giovanni - padre e hijo, en ese orden- con una pala en mano. Tras saber que desde las ocho de la mañana llegaron a trabajar por su voluntad al camino que conecta dos estados - devastados en sus carreteras por el abandono de la irresponsabilidad de sus gobiernos-, les dijo que ellos sí son muy dignos, por atender lo que los presidentes municipales y gobernadores no hacen.

"Ahí les encargo", fue el mensaje con el que se dirigió a los servidores públicos, que, desde las palabras del jefe del Ejecutivo, no hacen su tarea, en la atención a los caminos.

En su habitual ritmo, pausado, y con una sutil expresión de "fuchi", como cuando habla de los temas que le molestan, por "ser lamentables", López Obrador le pidió al gobernador de Morelos - no pronunció su nombre - Cuauhtémoc Blanco - el exfutbolista que sabe lo que es jugar de llanero- que se haga cargo de este paso de Axochiapan, Morelos, que lleva hacia Chiautla, Puebla, para que no haya baches, esos baches que, muy posiblemente no se vieron por la corrupción.

El jefe del Ejecutivo dijo que este año se han destinado 20 mil millones de pesos para la conservación de los caminos.

