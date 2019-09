Regresa Desafío sobre fuego, donde las armas tienen historia

En su versión para Latinoamérica, el programa Desafío sobre fuego Latinoamérica estrena esta noche su segunda temporada en la que concursantes de diversos países expondrán nuevamente sus habilidades para replicar armas tradicionales y exóticas, en cuya realización habrá un diálogo sobre el contexto histórico de la creación de sus armas.

El conductor Juan Pablo Llano llegará este lunes a la pantalla de History en punto de las 21:00 horas, “ahora salen forjadores, hasta debajo de las piedras”, expresó en entrevista con Crónica, a propósito del éxito que se logró el año pasado con la primera entrega.

Agregó, “vendrán nuevas pruebas y el nivel de competidores cada vez aumenta. Soy fanático de la forja y de la época medieval, en algún momento quise hacer mi propio cuchillo, pero ahora que estoy del otro lado, es algo que hay que respetar y no se puede dejar morir la fabricación de nuestras propias herramientas”.

En tanto, los jueces Antonio De Regil y Mariano Gugliotta, así como algunos participantes procedentes de Colombia, Brasil, México, Argentina y España, señalaron que es un desafío que va más allá de coronarse como el mejor forjador, ya que las armas que se construyen, son una parte histórica. En esta segunda etapa, cuentan con la participación especial del experto en armas, Doug Marcaida (jurado de la versión estadunidense). Un programa que busca la inclusión de mujeres en el ámbito de la forja, a lo que expresó el conductor que han ido apareciendo, sin embargo, aún no han dado el paso para adentrarse en este mundo.

Hablar de Desafío sobre fuego es hablar de armas con historias, “cada arma tiene un porqué, y como se utilizó, además de una buena gama de historia. Esta edición tiene un arma muy especial porque fue usada en la época de Cortés. En Colombia no tenemos está tradición, por eso presentarlo aquí en Latinoamérica, es sumamente importante para nosotros”, dijo uno de los competidores.

De Regil señaló, “debemos entender que no es incitar al público a crear armas, son herramientas que en algún momento formaron parte de su estilo de vida al verlas como supervivencia, por eso es que ahora quedan como un referente histórico de nuestra cultura”.

En este nuevo ciclo las armas a forjar son: el kukri nepalés, el cuchillo de supervivencia, el belduque, el hacha francisca, el dirk escocés, el cuchillo de trinchera, el cuchillo de fricción y para la gran final, la daga de izquierdilla. Cada cuchillo con su historia serán los desafíos de estos 8 forjadores programa a programa. Pero, además, esta vez los participantes deberán usar como materia prima algo más que simples planchas de metal y tendrán que utilizar distintos elementos como herramientas, chatarra o viejas armaduras, para convertirlas en filosas armas.