Regresa la nave de Boeing a Tierra; fracasó en su intento de llegar a la EEI

La nave espacial Starliner, de la compañía Boeing, aterrizó ayer en Nuevo México después de que fracasara el viernes en su misión de prueba de acoplarse a la Estación Espacial Internacional (EEI).

La nueva nave del grupo aeronáutico estadunidense Boeing, que atraviesa una crisis sin precedentes por los problemas de su polémico modelo 737 Max, tocó tierra a las 7:58 horas de la costa este de EU en White Sands, en el desierto de Nuevo México.

De esta forma, la CST-100 Starliner se convirtió en la primera nave estadunidense con capacidad de transportar humanos que regresa a la Tierra y no ameriza como era habitual hasta ahora, destacó la NASA.

Llegó a la Tierra en “buen estado” después de completar 33 órbitas sobre el planeta en un importante paso para que el desierto de Nuevo México se convierta en el “escenario de futuros aterrizajes tripulados”.

Jim Bridenstine, administrador de la NASA, que siguió la operación desde el centro de control en Houston (Texas), destacó el trabajo de equipo “a través de desafíos y éxitos”.

Los desafíos a los que parece hacer mención Bridenstine son los problemas que surgieron el pasado viernes, cuando la nave, que iba a bordo de un cohete de la United Launch Alliance (ULA), se separó del Atlas V y se desvió del rumbo previsto por problemas técnicos y no encontró la órbita buscada.

Esto provocó que este primer vuelo de prueba de la Starliner para llevar astronautas a la EEI tuviera que renunciar a su misión y pensar ya en cómo regresar a la Tierra de manera “segura”.

Aunque Starliner no llegó a la estación espacial como estaba previsto, Boeing sí pudo completar una serie de pruebas y alcanzo una órbita estable y conservó suficiente combustible para múltiples oportunidades de aterrizaje, explicó la NASA.

Los expertos de la agencia espacial estadunidense aseguraron que, una vez abierta la escotilla de Starliner, los equipos informan que la cápsula está en buenas condiciones.

Desde 2011, cuando Estados Unidos puso fin a su programa de transbordadores, el relevo de las tripulaciones de la EEI se efectúa exclusivamente con las naves rusas Soyuz.