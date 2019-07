Reina Isabel II rechaza ayuda y planta sola un árbol

La reina Isabel II, de 93 años, rechazó la ayuda que le ofrecieron para plantar un árbol durante una reciente visita a un instituto de botánica en Cambridge, sur de Inglaterra, donde empuñó la pala y colocó tierra en la planta.



Según informaron este miércoles los medios británicos, ante la oferta, la monarca respondió sonriente a los anfitriones: "No, no, todavía puedo plantar un árbol".



"No creo que haya plantado uno de estos antes", añadió Isabel II durante la visita el martes al Instituto Nacional de Botánica Agrícola de Cambridge con motivo del centenario de la institución.



En este mismo lugar, los abuelos de Isabel II, el rey Jorge V y la reina María, plantaron una morera durante una visita en 1921.



Para evitar que la reina plantase el árbol, un carpe, la directora ejecutiva del centro, Tina Barsby, le ofreció la oportunidad de "supervisar" esa plantación y que fuera el presidente del instituto, Jim Godfrey, el que hiciera ese trabajo.



Determinada a plantar la planta, la reina le entregó su bolso negro a una de sus damas de honor y se puso manos a la obra.



"La idea era que la reina solo supervisase la plantación. Pero le entregó su bolso a alguien y agarró la pala. Ella obviamente quería hacerlo", aseguró más tarde Barsby.



La reina continuó la jornada con un almuerzo en privado en el Queen's College University de Cambridge, de la que es patrocinadora, antes de visitar un hospital local.