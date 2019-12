Reinterpretan dos artistas la Obra de José Clemente Orozco

La exposición Orozco. Artistas en diálogo. Thomas Newbolt y Roberto Parodi, que reúne 70 piezas realizadas ex profeso durante los últimos dos años por los artistas plásticos Thomas Newbolt y Roberto Parodi, es un diálogo con la obra de José Clemente Orozco, en los recintos de Bellas Artes y el Antiguo Colegio de San Ildefonso.

La muestra se estructura de la misma manera en ambos recintos, bajo un núcleo introductorio y tres temáticas: “El diálogo con la tradición”; “La reinterpretación de Orozco”; y” La respuesta creativa”. Incluye una breve exposición de bocetos de Orozco, además de los murales presentes en cada recinto. Estará abierta al público hasta el 1 de marzo del 2020.

“La idea era que Orozco fuera el detonador, y a partir de ese gran detonador se estableciera diálogo entre los dos creadores”, dice Gabriela Castillo, curadora del Colegio de San Ildefonso.

Comenta que ninguno de los dos artistas habla el idioma del otro, por lo que “la línea, y el lenguaje que se logró establecer entre ellos, es la pintura”.

Eduardo Vázquez Martín, coordinador del Antiguo Colegio de San Ildefonso, señala que en esta muestra confluyen dos maneras de ver a Orozco, pues Parodi es mexicano, “es prácticamente como hablar del padre, de una figura tutelar con enorme peso en su trabajo”; mientras que la mirada de Newbolt, más distante, “quizás se vislumbra con menos juicios previos, menos peso de la historia, sin esta agravante de ser mexicano y vivir la historia de la revolución, mitología y discurso que está detrás de Orozco”.

La exposición se acompaña de un programa académico, que contempla visitas guiadas; una presentación teatral en enero, y otra en febrero; y sesión de dibujo; además de una publicación que contiene textos de los especialistas Sylvia Navarrete, Maurice Biriotti, Julian Bell, Erik Castillo, e incluye la correspondencia entre Newbolt y Parodi, así como fotografías del proceso de creación.

DIÁLOGO. Roberto Parodi cuenta que tuvo que hacer toda una revisión de la historia, “del contexto de mi generación y la del maestro Clemente Orozco”, pues el momento histórico repercute en las obras. “La revisión me hizo ver deficiencias en nuestro sistema educativo, por ejemplo, y ver cosas nuevas que Orozco no pudo ver, que son distintas completamente.”

Agrega que su trabajo en este proyecto está enlazado con 10 años de investigación. “Toda mi vida he estado investigando sobre la manera en que está hecha la pintura. La gente me dice que soy técnico, tecnicista, en sentido despectivo, a veces. Yo no veo la técnica como una fórmula, o conocimiento, guardado en un cajón que después va a producir una obra de arte, sino que lo veo como historia de la técnica”.

Añade que es importante tener en consideración que Clemente Orozco era un gran técnico e investigador de los temples. “Este proceso mío está dividido en dos partes, una es la parte figurativa, académica; y otra con problemáticas de técnicas de color y de preparación de las telas, etc.”

Por su parte Thomas Newbolt comenta que su primera impresión de Orozco fue negativa, le parecía demasiado complicado y sobreexcitado. Gradualmente, como pintor, lo empezó a estudiar, y de pronto todos los demás artistas le parecieron aburridos.

“En el periodo en que lo estudié parecía que los demás tenían menos que decir. Esto me lleva a una declaración controversial: en mis visitas a ver los murales, junto con Roberto, me di cuenta de que la percepción pública de Orozco no es suficiente”.

A modo de explicación, cuenta que en Francia hay un pintor llamado Delacroix, al que conocen por su pintura Liberté Guidant le peuple, “y la gente no ve más allá de ese cuadro. Así lo dejo.”

Agrega que en el Palacio de Bellas Artes verán retratos; y en el Colegio de San Ildefonso, paisajes, los cuales han cambiado por las problemáticas ecológicas, por lo que, opina, “la pintura de paisajes de ahora en adelante debe comprometerse con eso”.