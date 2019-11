Remmy Valenzuela busca ser un ejemplo en el regional mexicano

El cantante de regional mexicano, Remmy Valenzuela, luego de 13 años de trayectoria, se dijo estar en el momento que esperaba, al lanzar su más reciente producción 80% mío.

“Un disco que significa mi trayectoria, mi vida y que me atrevo a decir, es lo mejor que puede haber hoy en día dentro del género, quizá me desmientan, pero es el mejor disco que hay dentro del regional, es un concepto amplio en el que hago una probadita de todo lo que verdaderamente tiene que ver con el género que defiendo”, expresó el cantante en conferencia.

Un álbum en el que por primera vez Remmy, compuso y produjo sus propias canciones, y que dijo ser el único que por el momento, abarca las distintas ramas dentro del género que representa.

“Tiene un poco de norteño, banda, guitarra, y todos los sonidos que existen, trate de mostrarme como un ejemplo dentro del regional. Busque el apoyo de compositores como Joss Favela y Espinoza Paz, por lo que es algo muy cuidado y que verdaderamente puede competir contra lo que sea”, dijo.

Pese a que trabajo por algún tiempo en este material, expresó que llego a las lágrimas al saber que no aparecía en las recientes nominaciones del Grammy Latino, por lo que declaró que ahora nos buscará un premio, sino la pasión del público por su música y que el se sienta satisfecho con su trabajo.

“Hace cuatro años que no sacaba un disco, me dedique a componer y hacer un buen material, me dolió mucho que no me nominaran, se supone que la Academia premia el arte, mi disco es un arte, pero pues así pasa a veces, creo que tendré que hacer malos discos para que los tomen en cuenta”, expresó.

El actual juez del reality La Academia, se encuentra en un momento crucial, ya que esta dispuesto a conquistar Centroamérica, y por tal motivo, es que se muestra cuidadoso en el contenido de sus canciones, “trato de no ser cruel, pero si mostrar la realidad”, puntualizó.

havh