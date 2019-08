“En el jazz como en la vida, si no hay matices, no hay color”

"En el jazz como en las grandes cosas de la vida: si no hay matices, no hay color. La vida es algo que va creciendo y luego disminuye. Es como el amor, es una consecuencia muy extraordinaria que no sólo llega al alma, es algo que trasciende", señala en entrevista Tino Contreras (Chihuahua, 1924) quien presentará su disco Jardines de la Fonoteca Nacional este miércoles 14 de agosto en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

El material sonoro, que se puede adquirir pidiéndolo a la Fonoteca Nacional (informesfonoteca@cultura.gob.mx), contiene 12 composiciones, de las cuales cuatro las escribió el jazzista mexicano ex profeso para este disco: Jardines de la Fonoteca Nacional,Nobleza, Chihuahuense, Cuidad Juárez con alma y corazón, y Mi México.

Además, incluye tres temas que pertenecen a un material ­inédito que Tino Contreras grabó en 1964, tras un viaje a Turquía y que originalmente formaría parte de su álbum Jazzballet, del cual que hasta ahora la Fonoteca Nacional realizó su rescate y restauración.

Otra joya que incluye el disco es la pieza “Jazz Valentino”, autoría de Valentino Contreras, hijo de Tino, obra que podrá escucharse durante el concierto a las 19:00 horas.

“Cuando entré por primera vez a Bellas Artes fue en 1963 y fue gracias a un señor que se llamó Celestino Gorostiza, él venía de la India y fue al club de jazz a oírme. Jazzballet fue impulsado por Celestino Gorostiza”, recuerda Tino Contreras.

El jazzista mexicano, con 76 años de carrera, opina que cualquier universidad debe tener jazzistas, de lo contrario, surge la pregunta: “¿quién les enseñará a los alumnos?, los jazzistas son los que les enseñan a los universitarios”.

Emiliano Mora, director de promoción y difusión del sonido de la Fonoteca Nacional, califica este nuevo disco de Contreras como una gran experiencia de viaje, en donde impera la interpretación en vivo.

“Tino en vivo logra una conexión impresionante con la gente y la grabación de este disco tiene mucho que ver con lo en vivo porque debido a las condiciones que teníamos para grabar —no teníamos una capacidad para agarrar y grabar cada línea por separado—, Tino dijo que grabáramos en vivo. Creo que eso le da mucho la magia al disco y garantiza un concierto en Bellas Artes”, indica.

Tino Contreras confía en que el concierto será un éxito porque dejará en el escenario su amor a la música y sus años de experiencia. “Amo la música porque sé que en las matemáticas no hay algo tan supremo como la música”, asegura el compositor.

También aconseja a los jóvenes que nunca olviden dos palabras: antaño y ogaño.

“Si no hubiera existido el antaño, Louis Armstrong y otros muchos que hicieron un jazz muy válido, no habría esta magia. Pero llegas a Chicago y encuentras un tipo de jazz, lo mismo en Nueva York, es decir, se ha creado una cosa muy hermosa, pero en la música de México ¿dónde está el jazz? Todos los músicos necesitan hacer su propia música si no, no lo están haciendo bien”, considera.