Renuncia Beatriz Mojica al PRD; advierte desbandada de militantes

La ex secretaria general del partido anunció su decisión por no avalar ninguna alianza con el PRI, y aseguró que más de 100 mil perredistas no se reafiliarán al igual que ella.

La ex secretaria general del CEN del PRD y ex candidata a gobernadora de Guerrero en 2015, Beatriz Mojica Morga confirmó su renuncia a ese partido y aseguró que más de 100 mil perredistas no se reafiliarán al igual que ella.

Advirtió que si bien no se sumará a ningún otro partido, no avalará ninguna alianza entre el PRD y “esa camarilla que tanto daño le ha hecho a nuestro estado” en referencia al PRI, que promueve el ex gobernador del PRD y ex priista Ángel Aguirre Rivero.

Beatriz Mojica añadió que “de ninguna manera respaldaría una alianza con el PRI, ni formal ni de facto, porque eso sería traicionar al pueblo de Guerrero. Por eso he decidido cerrar este ciclo”, expuso en un comunicado del que no permitió preguntas al concluir su lectura en un restaurante del fraccionamiento Costa Azul.

Sostuvo que en cuatro años la situación en Guerrero ha empeorado, pues aumentaron la pobreza y la violencia, además los feminicidios están al orden del día, las inversiones no llegan a las regiones, los programas sociales estatales desaparecieron, y la desesperanza y el miedo reinan en las calles.

La también exdiputada federal y exsecretaria de Desarrollo Social estatal pidió a quienes se quedan en el PRD recordar su origen y les deseó que ojalá puedan lograr una trasformación que sirva al país.

Asimismo Mojica Morga respondió a quienes han dicho que el PRD le dio mucho, y dijo que ella siempre le entregó su trabajo, lealtad y corazón. Advirtió que en 2021 habrá una nueva oportunidad de impulsar un verdadero cambio generacional y de sacar a los corruptos que han dominado y que tienen sumergidos en la miseria al estado.

“Debemos estar listos para construir una opción de izquierda que gobierne de manera diferente, sin raterías y sin exclusiones. Si es así, contarán conmigo”, leyó.

Antes, dijo que en 30 años de militancia, en el PRD vivió momentos duros, obstáculos, traiciones, mezquindad y hasta violencia política de unos cuantos; aunque con el respaldo y las palabras de aliento de muchos militantes y dirigentes que la acompañaron y dieron la fortaleza para salir adelante.

havh