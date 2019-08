Renuncia Beatriz Mojica al PRD, tras 30 años de militancia

La exdirigente y exsecretaria general del PRD, Beatriz Mojica, renunció a su militancia de 30 años en ese partido al considerar que el sol azteca ya no llena sus expectativas para mantener su lucha por los ideales que defiende desde ese partido.

“Hoy la razón me indica que debo seguir luchando al lado del pueblo guerrerense y, en este momento ya no es posible hacerlo desde el PRD. Deseo de corazón que quienes se quedan, recuerden el origen y logren una transformación que le sirva a México”, aseveró.

En su carta de renuncia comentó que no se unirá a otro partido y que deja el PRD porque su lucha ya no es posible desde ese partido y además por la posible alianza que se perfila con el PRI para enfrentar a Morena en las elecciones del 2021 por la renovación de la gubernatura en esa entidad.

“Con humildad y como siempre lo he hecho, asumiré las consecuencias de mis decisiones. Por el momento no participaré en ningún partido político”, estableció.

Quien fuera candidata del PRD a la gubernatura de Guerrero, criticó que en los últimos cuatro años empeoró la situación de Guerrero y aún así “hay quienes plantean la posibilidad de una alianza con el PRI.”

Dijo que la posible alianza con el PRI implicaría una traición y señaló al tricolor como “esa camarilla que tanto daño le ha hecho a nuestro estado”.

“En esto quiero ser muy clara, de ninguna manera respaldaría una alianza con el PRI, ni formal ni de facto, porque eso sería traicionar al pueblo de Guerrero. Por eso he decidido cerrar este ciclo”, estableció.

La posible alianza con el PRI y PRD perfila a Angel Aguirre Rivero como su abanderado; se desempeñó como gobernador de Guerrero entre 2011 y 2014, y renunció a dicho cargo tras la crisis que generó la desaparición los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“En 2021, volveremos a tener la oportunidad de impulsar un verdadero cambio generacional y de sacar a los corruptos que nos han dominado y que nos tiene sumergidos en la miseria. Debemos estar listos para construir una opción de izquierda que gobierne de manera diferente, sin raterías y sin exclusiones”, planteó.