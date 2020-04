Renuncia el secretario de Marina de EU tras despedir e insultar a capitán que alertó del COVID-19

El secretario de la Armada de EU, Thomas Modly, renunció este martes tras la polémica que generó al despedir e insultar al capitán de un portaaviones nuclear que había pedido ayuda para hacer frente a un brote de coronavirus en su buque, y cuya carta se filtró a los medios de comunicación.

La renuncia de Modly se produce después de haber sido duramente criticado por haber viajado el lunes a Guam, en el Pacífico, y haberse dirigido a los marinos que sirven en el portaaviones nuclear USS Theodore Roosevelt, que comandaba el capitán de la Armada Brett Crozier, para acusar ante ellos a su excapitán de haber filtrado su denuncia a la prensa.

"El capitán Crozier es inteligente y apasionado. Creo, precisamente porque no es ni ingenuo ni estúpido, que envió su alarmante correo electrónico con la intención de que llegase al dominio público, en un esfuerzo por llamar la atención del público sobre la situación en su barco", dijo Modley a los marineros por un altavoz.

Crozier había sido destituido el jueves del mando del Theodore Roosevelt, atracado en Guam, tras haber escrito una carta en la que advertía a sus superiores de que necesitaban actuar con rapidez para salvar a los marinos del portaaviones.

"No estamos en guerra. Los marineros no deben morir. Si no actuamos ahora, estamos fracasando a la hora de cuidar a nuestro activo más confiable: nuestros marineros", había escrito Crozier en su carta, que acabó siendo filtrada a The San Francisco Chronicle.

El brote de coronavirus entre los 4,865 miembros de la tripulación del Roosevelt ha dejado ya 170 casos confirmados de la enfermedad COVID-19, incluido el propio Crozier.

Despedido como un héroe

Los comentarios de Modly, como anteriormente había ocurrido con la carta de Crozier, se filtraron a la prensa y generaron la condena de legisladores y de familiares de los marinos del buque, que días antes habían despedido a su superior destituido como un héroe y con muestras de cariño y respeto.

En la noche del lunes, Modly ya tuvo que publicar una declaración para disculparse con Crozier por haberlo insultado, a petición del secretario de Defensa de EU, Mark Esper.

El propio presidente, Donald Trump, había criticado a Crozier por considerar inapropiado que escribiera una carta y que ésta "se difundiera por todas partes", como si se tratase de "una clase de literatura".

Casi mil miembros de la tripulación del Roosevelt desembarcaron la semana pasada en la base naval de Guam y otros 1,500 lo hicieron el fin de semana para comenzar una cuarentena en hoteles de la isla, tras dar negativo en la prueba del coronavirus.

ijsm