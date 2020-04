Renuncia en bloque de directivos del Barcelona por supuesta corrupción

Seis integrantes de la junta directiva del Barcelona renunciaron en bloque a su cargo, entre acusaciones de corrupción del actual presidente del club Joseph María Bartomeu, quien negó su responsabilidad en la contratación de una empresa que se encargó de desprestigiar a los jugadores y resaltar su figura, con miras a su reelección en el cargo.

Incluso Emili Rossaud, ex presidente de la entidad, uno de los directivos que renunció declaró a una radiodifusora española que “sinceramente alguien ha metido mano en la caja. No sé a qué nivel, ni si el presidente lo sabía, pero me parece claro”, al referirse al escándalo ocurrido en el equipo.

En marzo pasado salió a la luz pública, la presunta contratación por parte del Barcelona de una empresa encargada de desprestigiar a jugadores y a otros equipos a través de redes sociales, que al mismo tiempo destacaba la figura de Bartomeu, quien busca reelegirse en la presidencia del club.

El Barcelona rechazó “categóricamente” las acusaciones por parte de Rousaud, y publicó:

“Ante las graves e infundadas acusaciones hechas por el señor Emili Rousaud, ex vicepresidente institucional del club, el FC Barcelona niega categóricamente cualquier acción susceptible de ser calificada de corrupción, y, por tanto, se reserva la interposición de las acciones penales que puedan corresponder”.

También aseguró que los servicios de monitoreo de sus redes sociales están sujetos a una auditoría independiente que investigará el caso, en el que la directiva facilitará toda la información que se requiera para llegar al fondo del asunto.

“La remodelación de la Junta Directiva pretende afrontar con las máximas garantías el último tramo del mandato de Josep María Bartomeu, con el objetivo de implementar las medidas necesarias para preparar el futuro del club, superando las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos viviendo”, agregó el comunicado del cuadro culé.

Esta nueva polémica en el seno blaugrana se suma a las declaraciones del argentino Lionel Messi, que entró en polémica con el director deportivo Eric Abidal, tras el despido de Ernesto Valverde como técnico del equipo y después por la polémica surgida por la rebaja de salarios a jugadores del club por la pandemia del COVID-19.