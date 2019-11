Renuncian funcionarios de la CNDH en protesta por nombramiento

Luego de que Rosario Piedra Ibarra asumiera como presidenta de la CNDH, empezaron las renuncias de funcionarios a ese organismo en protesta porque se perdió su autonomía con ese perfil y al mismo tiempo algunos de los candidatos que contendieron para ese cargo anunciaron que interpondrán un amparo para hacer valer sus derechos en este proceso que calificaron de irregular.

“Estamos preparando un amparo, federal, con diferentes asesores jurídicos y abogados, para presentar este amparo ante el Poder judicial, esperando que éste le de entrada al amparo y podamos entender la forma en la cual se ha violentado el procedimiento y se han violentado nuestros derechos a acceder a un cargo con las mismas condiciones que cualquiera y que no se dieron”, aseveró Alberto Manuel Athié Gallo, uno de los 56 aspirantes que contendió en este proceso.

El mismo Athié anunció que presentó a la mesa directiva del Senado su renuncia como integrante del Consejo Consultivo de la CNDH y aseguró que otros miembros de ese órgano valoran esa posibilidad.

“Con lo que sucedió ayer considero que prácticamente esa autonomía constitucional, ha terminado y en ese contexto yo me retiro, no tengo nada que hacer, he sido un activista durante más de 40 años de mi vida y sin ninguna otra motivación que buscar el bien de las víctimas”, detalló.

Por su parte la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López reconoció que la vía jurídica para tratar de revertir la elección de Piedra Ibarra”será un proceso larguísimo”, pero darán la batalla legal para que lo que sucedió en esa elección se conozca a nivel internacional a fin de que esos organismos fijen una posición sobre el tema.

“Lo que pasó ayer no puede pasar ni a nivel nacional, ni a nivel internacional, hay organismos internacionales protectores de derechos humanos que deben debe saber lo que está pasando”, explicó.

La panista explicó que acudirán a la Corte, al Tribunal, a la misma CNDH y a la Corte Internacional.

DESCONOCEN A PIEDRA IBARRA. La dirigencia nacional del PRD desconoció a Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y acusó a Morena de hacerle un grave daño a las instituciones del país al imponer a su incondicional.

Cuestionaron el perfil de Rosario Piedra, quien en sus primeras entrevistas como titular demostró su incapacidad para dirigir un órgano tan importante en la defensa de los derechos humanos.

Ello luego de que Piedra Ibarra señalara en una de sus primeras entrevistas que durante el periodo de gobierno de AMLO no han asesinado a periodistas. En lo que va de este año han ejecutado a 11 comunicadores. (Alejandro Páez)

El sol Azteca recalcó que este procedimiento estuvo plagado de irregularidades, por lo cual sostuvieron que se cometió un fraude electoral y un golpe a la democracia de México.