Repetidas inundaciones en 6.5 km de la Calzada Ignacio Zaragoza

Pasan los años, administraciones y gobernantes y no han logrado evitar que el tramo de Cabeza de Juárez-Ermita Iztapalapa se inunde en temporada de lluvias. No hay un proyecto real ni recursos suficientes para reparar las fallas geológicas y hundimientos que ahí se presentan.

El refrigerador de Susana no es nuevo. Sus sillones y su televisión tampoco. El dinero que gana como vendedora de dulces no le deja para darse más lujos que eso. Pero ahora, en esta temporada de lluvias, ya no sabe cómo protegerlos, pues la colonia Acatitla, al oriente de la Ciudad y donde tiene su casa, siempre se inunda “·y se echa a perder todo”.

La mujer dice a Crónica que con lluvias fuertes los encharcamientos han llegado hasta el metro de altura. Sobre la calzada Ignacio Zaragoza, en un tramo de 6.5 kilómetros de Cabeza de Juárez a Ermita, que se ubica junto a sus casas—, hasta dos metros ha alcanzado el agua —por los hundimientos que presenta la zona—.

Han pasado las administraciones y el problema persiste y se seguirá presentando, puesto que no hay un proyecto real ni recursos suficientes para reparar las fallas geológicas y hundimientos que ahí se presentan.

La experta Leonor García, con maestría en Diseño y Estudios Urbanos por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó en entrevista que la zona es un sitio donde evitar las inundaciones es una tarea complicada debido al tipo de suelo sobre el que están las casas y caminos, al igual que la estructura como fue construida.

“Año con año es común ver en las noticias que dicha zona se inunda, ocasionando caos víal y afectaciones a los vecinos aledaños, pero la razón va más allá de mejorar la calzada o el drenaje, debido a que esa zona era donde se ubica El Lago de Texcoco, con el paso del tiempo este suelo se vuelve más húmedo haciendo que baje el nivel del piso”, señaló la experta.

Los vecinos se preparan año con año para prevenir que sus muebles o sus electrodomésticos se dañen, colocándolos sobre ladrillos o haciendo zanjas en sus patios para evitar que el agua entre a su casa.

La familia Carrillo dice que el verdadero problema no se concentra sólo sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, sino sobre las calles principales, como Canal de San Juan o Puebla.

“Los sillones se me pudren por la cantidad de charcos que se hacen, si uno no está pendiente se le mete el agua a la casa y adiós todo lo que había en ella”, explicó José Antonio Carrillo.

Iztapalapa es una de las alcaldías que más sufren con inundaciones en la temporada de lluvias, el año pasado el Sistema de Aguas de la Ciudad de México alertó que existen siete puntos donde la falta de limpieza en el drenaje, así como la acumulación de basura repiten año con año las inundaciones: Santa Martha Acatitla, Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Santa María Aztahuacán, Constitución de 1917, El Molino, San Lorenzo Xicoténcatl y la Unidad Modelo.

Las alcaldías que más sufren con este problema son Gustavo A. Madero e Iztapalapa, tan solo el año pasado se vieron afectadas avenidas principales como San Juan de Aragón en las secciones 4, 5, 6 y 7; San Felipe de Jesús; La Pradera; Lindavista; San Juan Ticomán; Zona Escolar; Guadalupe Ticomán y Juan González Romero.

Leonor García detalló que desde 1975, año en que el drenaje de la capital del país fue sustituido en su mayoría por un sistema que capta el agua de lluvia y la dirige a otros sitios para evitar inundaciones, se encuentra en mal estado y en muchos casos ya inutilizable.

“A pesar de que existe este sistema se puede comprobar que no es funcional, cada vez que llueve en la Ciudad de México, avenidas principales como Zaragoza o San Juan de Aragón siempre se inundan y el mantenimiento no siempre es el adecuado; además, el uso desmedido de los recursos, la explotación de suelos y el desinterés de la población tienen como consecuencia estos desastres”, comentó la experta.

En la delegación Venustiano Carranza, las zonas de riesgo están en el paso a desnivel de Oceanía y la colonia Pensador Mexicano, así como en Circuito Interior y Norte 25, colonia Moctezuma Segunda Sección. También aquí están identificadas como puntos de inundación las colonias Primero de Mayo y Morelos.