Reportan grave al ex campeón mundial Leon Spinks

El ex campeón mundial de los completos Leon Spinks, de 66 años y quien es recordado por haber sostenido un par de combates memorables ante Mohamed Alí, a quien venció en la primera pelea, se reporta grave en un hospital de Las Vegas, aunque no se precisó su padecimiento.

El ex peleador ganador de oro olímpico, venció por decisión unánime tras 15 rounds al más grande de todos los tiempos, el 15 de febrero de 1975 en el hotel Hilton de la ciudad del juego, pero siete meses después en revancha directa celebrada en el Superdomo de Nueva Orleans, Mohamed Alí recuperó el cetro de los pesos pesados.

Spinks quien se retiró en 1995 con marca de 26-17-3, 14 KO’s y en 2017 fue entronizado en el Salón de la Fama del boxeo internacional, lucha por su vida en un hospital de Las Vegas, según lo que informó su esposa Brenda Glur Spinks, quien pidió privacidad para el ex monarca mundial, que en 2014 requirió de varias cirugías tras ingerir accidentalmente un hueso de pollo.

