Reportan surgimiento de grupo iraquí para vengar a Soleimani

En Irak ha surgido un grupo para contraatacar a Estados Unidos y cobrar venganza por el asesinato de Qasem Soleimani, mando militar iraní, y Abu Mahdi al-Muhandis, líder de las Fuerzas de Movilización Popular iraquíes.

Mohammed Tawhidi, un influyente musulmán en las redes sociales, difundió un video donde un grupo de hombres armados y encapuchados lee un pronunciamiento sobre su proyecto de venganza.

A new group has formed in Iraq calling itself the "Al-Hussein Suicide Brigades" to retaliate and take revenge for the killing of #QassemSoleimani and #AlMuhandis.



