Representaciones bíblicas más controversiales del séptimo arte

En 1962, el pintor Ronald Harrison fue arrestado y torturado por la policía de Ciudad del Cabo. El motivo fue el haber presentado su pintura Cristo negro, inspirada en la masacre de Shaperville (1960) en la que la policía de Sudáfrica reprimió con violencia una protesta contra el Apartheid, obra a la que la Iglesia de San Lucas se refirió como indecente y desafiante porque aseguraba que Jesús era blanco.

Aquel cuadro mostró al líder del Congreso Nacional Africano, Albert Lutuli, en lugar de Jesús crucificado. Lo atormentaba en el papel de los soldados romanos eran Hendrik Verwoerd, el creador del apartheid en Sudáfrica, y su ministro de justicia, John Vorster. Por su lucha contra el apartheid, a Lutuli se le otorgó el Premio Nobel de la Paz en 1960.

Ese tipo de interpretaciones sobre figuras bíblicas también se ha dado en el cine con menor intensidad de polémica, pero de la que, sin duda no se han salvado. Fue a partir de los años de la posguerra cuando los realizadores comenzaron a transgredir los conceptos religiosos y la manera en que se entendían las historias bíblicas.

Quizás el primer filme polémico sea Salomón y la reina de Saba (1959), dirigida por King Vidor, quien tenía una fijación por el erotismo y el sector católico no vio con buenos ojos la manera en que representaron la italiana Gina Lollobrigida y el seductor Yul Brynner, a los protagonistas.

En los años 60 llegó Barrabás (1961), de Richard Fleischer, cuya polémica llega por intentar reivindicar la figura del ladrón que salvó su vida por la de Cristo (se tomó como una alabanza hacia un hombre pecador), interpretado por Anthony Quinn. Pero la primera polémica potencial se dio con Il Vangelo secondo Matteo (1964), del mítico Paolo Pasolini, que hoy en día es considerada por L’Osservatore Romano, el periódico oficial del Vaticano, como la mejor película sobre Jesucristo.

Sin embargo, aquel filme de un cineasta abiertamente homosexual, llegó a Italia en tiempos de reminiscencias del fascismo, imprimió un subtexto homosexual y marxista en el evangelio, recogiendo el aspecto más revolucionario de Jesús. Además, dedicó la película a Juan XXIII, de quien se esperaba una profunda renovación del Vaticano que su prematura muerte impidió. Jesús fue interpretado por Enrique Irazoqui, sindicalista español que luchó contra el fascismo.

“Yo no soy creyente, sino ateo. Pero deseaba rodar con honradez la historia de Cristo, hijo de Dios. El film debía ser, a mi modo de ver, un violento reclamo a la burguesía lanzada estúpidamente hacia un futuro que es la destrucción del hombre, sobre todo de los elementos antropológicamente humanos, clásicos y religiosos”, dijo el cineasta, en su momento, pues se enfocó en San Mateo porque decía que la versión de Juan resultaba demasiado mística, la de Marcos demasiado vulgar y la Lucas excesivamente sentimental.

En esos años también está el caso de Simón del desierto (1965), de Luis Buñuel, un realizador obstinado con la Biblia y su simbología. La polémica en este filme llega por lo argumental como en aquella mítica escena en que Simón aguanta toda clase de tentaciones hasta que el Diablo, por supuesto con forma de mujer, comienza a hacerle las más funestas proposiciones.

Los años 70, podrían definirse como la década más transgresora. Comienza todo en 1971, con The devils, dirigida por el controvertido Ken Russell (inspirada en el libro The devils loudun, de Aldous Huxley), en el cual, el personaje principal, interpretado por Oliver Reed, está inspirado en Jesús y, por su alto contenido sexual, fue censurada y prohibida en diferentes países (cabe decir que incluye escenas como monjas asaltando sexualmente una estatua de Cristo o el personaje de Reed siendo masturbado por una mujer). En Italia se amenazó a los actores y al director de no ingresar al país.

Una de las representaciones más famosas es la de Jesucristo Superestrella (1973), un musical que en su tiempo generó controversia por supuestamente trivializar la historia de Jesús (interpretado por Ted Neely), al contarla a través de canciones pop, además de que tanto católicos como protestantes criticaron, la apariencia de Jesús como un ser humano en conflicto con un interés en lo carnal y con una apariencia de hippie.

Ese mismo año llegó The Gospel Road: A Story of Jesus, producida por Johnny Cash, quien también la hace de narrador, que fue víctima de críticas religiosas por las canciones que había en el filme. También aparecieron The Passover Plot (1976), que mostraba a un Jesucristo como revolucionario y mortal, que incluso sostiene que su crucifixión y resurrección fueron inventadas para acabar con el control romano en Tierra Santa. En México, también se estrenó El elegido (1977), dirigida por Servando González, que se desarrolla alrededor del viacrucis en Iztapalapa, sobre un taxista que se niega a continuar con la tradición familiar de personificar a Jesús.

Pero esos años ninguna tuvo tanto impacto como La vida de Brian (1979), clásico de la comedia musical hecho por los Monty Python producida por George Harrison, que cuenta la historia de Brian Cohen, interpretado por Graham Chapman, un joven judío que nació el mismo día y al lado de Jesús, y posteriormente, por cuestiones del destino, es confundido con el Mesías.

La cinta ironizaba acerca del poder y la religión, pero a pesar de tener una intención más cercana a la reflexión que a la burla a unas creencias, fue atacada duramente por agrupaciones religiosas y comunidades judías que se sintieron atacadas por la historia. Una de las escenas más controvertidas del filme es la escena de la crucifixión, ya que muchos grupos religiosos se quejaron que Monty Python se burlaba del sufrimiento de Jesús, sobre todo por la canción que se interpreta: “Always look on the bright side of life”.

Mañana hablaremos en la segunda parte, de filmes de los años 80 a la fecha.

