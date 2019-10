Reprueba la oposición en el Senado cinturones de paz

La oposición en el Senado reprobó el que se haya arriesgado la integridad física de cientos de burócratas del gobierno capitalino durante la marcha del 2 de octubre con los llamados cinturones de paz, y consideraron que esa estrategia fue un fracaso y una irresponsabilidad de las autoridades de la Ciudad de México.

“Fue un fracaso, hubo falta de inteligencia para inhibirlos y que ya no estén dando guerra y que se vayan a la cárcel, y el problema es la impunidad, eso no es serio, no es serio decir díganle a su jefecita, díganle a su mamá, no es lo que quiere el ciudadano; el ciudadano quiere un Estado de Derecho y eso es que cumplan la ley el gobierno”, fustigó el coordinador del PAN, Mauricio Kuri.

El vice coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, consideró una irresponsabilidad colocar al personal del gobierno capitalino en las vallas de la marcha frente a los grupos de provocadores, pues se pudo generar una tragedia.

“Por supuesto que fue una irresponsabilidad, para eso existe la fuerza pública (…) fue una irresponsabilidad porque vimos como tenían que salir corriendo ante los embates de estos anarquistas, no conservadores, anarquistas que se incorporaron a la marcha para generar caos y generar incertidumbre”, lamentó.

Sin embargo, para la mayoría de Morena, la medida de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es perfectible y habrá que analizarse hacia el futuro.

“Creo que es un momento de tensión social, en el que la represión podría agudizar la tensión que existe, este mecanismo de cinturones ciudadanos de paz para mí dio resultados, no integrales, porque ellos no son fuerzas de seguridad, pero al menos inhibieron cualquier acto de provocación o de desmanes en la vía pública” , consideró el coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal.