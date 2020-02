Residente estrena René, video que narra parte de su vida

“Una noche me sentía muy mal, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”, explicó Residente, exintegrante de Calle 13, al presentar el video donde narra su vida.

El famoso rapero puertorriqueño sorprendió y conmovió a sus fans en redes sociales con esta canción, en donde el cantante abre su historia de vida a todo el mundo e incluso muestra a su hijo al final del video, que describe un los momentos difíciles que ha tenido el también productor.

René escribió la letra en un momento difícil de su vida y el resultado fue un tema de casi ocho minutos que muestra sus defectos, virtudes, miedos, alegrías, añoranzas y triunfos.