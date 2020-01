Responsabilizan PAN y PRD a AMLO por muertes en Insabi

“Es una mentira lo que ha dicho el Presidente de que los medicamentos y todos los servicios iban a ser gratuitos porque no lo son”

Diputados y senadores del PAN y el PRD responsabilizaron al presidente Andrés Manuel López Obrador por las muertes que la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) pueda ocasionar´, debido al cobro que hospitales federales e institutos nacionales exigen a personas con enfermedades catastróficas, tales como cáncer y VIH para brindarles atención médica y medicinas.

Los legisladores calificaron como un engaño la promesa que el Presidente hizo al asegurar que todos los medicamentos y servicios que el Insabi ofreciera serían gratuitos.

Pues en varias partes de la Republica adscritos al Instituto reflejaron su molestia al tener que pagar hasta 500 pesos por algún servicio que el Seguro Popular brindaba de forma gratuita o hasta por 80 pesos.

La diputada perredista Verónica Juárez Piña señaló que “es una mentira lo que ha dicho el Presidente de que los medicamentos y todos los servicios iban a ser gratuitos porque ni lo son y hay muchas más deficiencias en este cambio del Seguro Popular al instituto”.

Por su parte, la legisladora Annia Gómez Cárdenas, del PAN, exhortó a López Obrador y a Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, a emitir cuanto antes las reglas de operación del Instituto y no hasta que se cumpla el plazo de 180 días establecido en el decreto.

“El Presidente de la República hoy dice que este seguro no era popular, pero 53 millones de beneficiaros no sé qué entienda el por popular, a lo mejor él confunde con populista que es lo que a él tanto le gusta pregonar en sus dichos y en sus hechos”.