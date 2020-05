Resultados del remdesivir para combatir el COVID-19 aún no son concluyentes

Un estudio controlado de científicos chinos, publicado en The Lancet, señala que los beneficios del fármaco no son estadísticamente significativos. Emplearon un número de casos similar (237) al de Gilead.

El miércoles, mientras el laboratorio fabricante de remdesivir y el gobierno de EU dieron a conocer sus resultados sobre su efectividad, se publicó a su vez un artículo científico que no es tan optimista e incluso señala que no genera una respuesta significativa.

El estudio Remdesivir in adults with severe COVID-19: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial, publicado en The Lancet, señala que el ensayo clínico “aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico en diez hospitales en Hubei, China”, apunta a que el remdesivir “no se asoció con beneficios clínicos estadísticamente significativos”.

El pasado miércoles, el laboratorio Gilead y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EU anunciaron que estudios respectivos sobre el fármaco señalan la reducción en el tiempo de recuperación de pacientes con COVID-19 y que es capaz de bloquear la reproducción del SARS-CoV-2. No obstante, una de las reticencias de la comunidad científica sobre los resultados presentados por Gilead se basa en que no han sido revisados ni reproducidos por pares ni publicados en una revista científica, proceso por el cual se valida todo avance en la investigación científica en el mundo. Proceso que el estudio en The Lancet sí se habría llevado a cabo.

El estudio encabezado por Yeming Wang, del Departamento de Medicina Respiratoria de la Capital Medical University de Beijing, China, y colegas de diversos hospitales chinos, realizaron pruebas aleatorias con remdesivir contra un placebo en adultos con COVID-19 severo en diez hospitales chinos. Los autores reportaron 237pacientes: 158 remdesivir y 79 placebo. “El uso de remdesivir no se asoció con una diferencia en el tiempo hasta la mejoría clínica”. El estudio añade que aunque no es estadísticamente significativo, los pacientes que recibieron remdesivir tuvieron un tiempo numéricamente más rápido para la mejoría clínica que los que recibieron placebo entre los pacientes con una duración de los síntomas de 10 días o menos. Es decir, no es conclusivo:

“En este estudio de pacientes adultos ingresados en el hospital por COVID-19 grave, remdesivir no se asoció con beneficios clínicos estadísticamente significativos. Sin embargo, la reducción numérica en el tiempo hasta la mejoría clínica en aquellos tratados antes requiere confirmación en estudios más amplios”.

Los resultados serían “una prueba de poca potencia, que por sí sola da resultados no concluyentes”, señala John David Norrie, especialista de la Universidad de Edimburgo, quien comenta la publicación en The Lancet. “ El estudio no ha mostrado un hallazgo estadísticamente significativo que confirme un beneficio de tratamiento con remdesivir con una diferencia mínimamente y clínicamente importante”.

Los resultados presentados por Gilead se basaron en pruebas a 397 personas, en tanto que en el instituto de salud estadunidense fue de más de mil 90 pacientes. Norrie señala que se llevan a cabo otros estudios, algunos de los cuales incluyen remdesivir, con la participación de seis mil pacientes, lo cual debería ser robustecido con más casos para demostrar un resultado estadístico significativo. “Se necesitan más datos”.

MIDE DOS VECES… Hasta ahora la comunidad tiene más dudas que convicción sobre los resultados presentados por Gilead y el gobierno estadunidense, señala en entrevista Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de Facultad de Medicina y docente de Posgrado en Epidemiología de la UNAM. Esto se debe a que no se ha utilizado un diseño de investigación correcto, agrega. “Ojalá que los resultados pinten tan bien como parecen y tengamos un arma eficaz para el manejo de la COVID-19”.

El especialista enfatiza que ya nos hemos llevado varios golpes en la frente en la búsqueda de una solución rápida y con prisa, por lo que “más vale ser precavidos y ser serios y garantizar que los resultados y el fármaco se reproduzcan sin problemas”.

Hace alrededor de un mes, Shibo Jiang, profesor de virología de la Universidad de Fudan, en Shangai, China, y del Banco de Sangre de Nueva York, escribió un artículo en el portal de la revista Nature titulado “No hay que apresurarse a implementar vacunas y medicamentos contra COVID-19 sin suficientes garantías de seguridad”. El especialista trabajó en el desarrollo de tratamientos y vacunas contra el SARS cuando ocurrió el brote en 2003.

En el texto refiere de nuevo la prisa con la que se busca una nueva vacuna y la carrera que llevan cabo, principalmente, en EU y China. “No nos equivoquemos, es esencial que trabajemos duramente y rápido para desarrollar fármacos y vacunas que estén disponibles en todo el mundo. Pero es importante no tomar atajos”.

Jiang dijo además que la disposición del público a respaldar las cuarentenas y otras medidas de salud pública para frenar la propagación tiende a correlacionarse con la cantidad de personas que confían en los consejos de salud emitidos por el gobierno. Un apuro por las vacunas y terapias potencialmente riesgosas —enfatiza— traicionará esa confianza y desalentará el trabajo para desarrollar mejores evaluaciones. “A pesar de la genuina necesidad de urgencia, el viejo dicho dice: mide dos veces, corta una vez”.