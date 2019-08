Retiran de la vía pública 105 bicicletas y 121 monopatines que no cuentan con permiso

La Semovi notificó a Mobike y LIME para que retiraran sus unidades y no lo hicieron

La Secretaría de Movilidad retiró, de distintos puntos de la ciudad, 105 bicicletas de Mobike y 121 monopatines LIME que no cuentan con el permiso anual de operación. La dependencia detalló que el retiro se efectuó en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), todo en apego a los procedimientos. La Semovi explicó que el pasado 25 de julio envió notificaciones para el retiro de unidades a LIME, mientras que el 12 y 23 de julio se hizo lo propio con Mobike.

Asimismo, ambas empresas fueron informadas por el INVEA sobre el inicio de esta acción por parte del Gobierno de la Ciudad.

LIME y GRIN, empresas de micromovilidad, participaron en el proceso para la obtención de un permiso anual de operación en la Ciudad de México; sin embargo, ambas, pese a haber realizado todo el procedimiento, aceptar las condiciones de participación y obtener un importante número de unidades para dar servicio, decidieron no pagar el monto que ellas mismas ofrecieron a la ciudad.

Asimismo, el retiro continuará en los próximos días y sólo será aplicado a las empresas que no hayan cumplido con el pago de la contraprestación. En ningún momento se hará en contra de particulares o empresas que cuenten con este documento y cumplan con lo estipulado en el mismo.