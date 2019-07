Reto Imposible: la ciencia contra la fuerza de la naturaleza

El reality show Reto Imposible, nos presenta a tres jóvenes científicos: Gabriella Soares y Guilherme Ikeda, ambos brasileños, y al mexicano Carlos Fabila, ingeniero en mecatrónica, quien fue seleccionado de entre más de 300 prospectos para formar parte del nuevo programa de NatGeo para Latinoamérica.

“Buscábamos científicos que pudieran hablar humano, es decir, que cualquiera que viera el programa les pudiera entender. Por otro lado, que supieran hacer lo que mejor saben en condiciones extremas y lugares inhóspitos. Cuando vi a Carlos supe de inmediato que él era el elegido para el papel”, comentó Fernando Semenzato, Supervisor de Contenido para Fox Internacional, en exclusiva para Crónica.

Además de la premisa principal, el programa tiene como anfitrión al youtuber colombiano, Mario Ruiz, quien aborda una faceta totalmente distinta a la acostumbrada en su canal de vídeos: “Desde que NatGeo se comunicó con nosotros para presentar un programa de retos, me llamó muchísimo la atención. Primero porque trabajar con National Geographic es un reto y una ventana grandísima, y en segundo, porqué iba a tener un papel muy distinto al que estoy acostumbrado y por el cual la gente me conoce, un rol más serio, que resultó ser un desafío bastante fuerte”, expresó.

Con una producción con dos años de preparación y dos meses de filmación, Reto Imposible busca llegar al público para sorprender y hacer entender a la gente la importancia del conocimiento científico en situaciones extremas. Carlos Fabila, Ingeniero mexicano en Mecatrónica por el Tecnológico de Monterrey, habló sobre los retos más importantes durante la filmación del programa.

“Sin duda, el reto principal, de entrada, fue la comunicación. Tener que trabajar en equipo con dos personas que hablan portugués fue bastante complicado al principio, porque a pesar de que nuestros idiomas tienen cierto parecido, me costaba mucho trabajo explicarles mis ideas. Pero con el tiempo fue mejorando la comunicación de a poco, hoy me doy cuenta que esta experiencia también me dejo dos buenos amigos”, aseguró.

“Estuve dos meses lejos de mi casa, pero es algo a lo que estoy acostumbrado. Mi familia es de Durango, así que tuve que viajar a Monterrey para estudiar la universidad. Estuve en Italia ocho meses trabajando, así como antes del viaje a Brasil, ya había pasado varios meses en una comunidad indígena en la sierra de Durango. Pero aun así pesa, ver fotos o hablar con ellos por teléfono te pega, pero es un reto que asumimos desde el principio”, comentó Fabila.

El programa será emitido a través del canal de paga en toda Latinoamérica a partir del próximo jueves 25 de julio a las 20:00 horas.