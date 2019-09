Reyli vive su Metamorfosis

Después de resurgir como el ave fénix, el cantautor Reyli Barba se reencontró con los medios para anunciar de manera oficial su regreso a los escenarios, así como la presentación de nuevo material discográfico Metamorfosis.

Tras haber enfrentado un proceso de rehabilitación ante el alcohol y las drogas, Reyli señaló que estar en ese proceso fue lo mejor que le ha pasado al día de hoy, ya que escribió como nunca antes. “Las letras las estoy dejando ahí congeladas, quiero darle un tiempo de vida de unos dos o tres años a este disco”, compartió.

“Creo que aún no estoy preparado para abrir esas libretas donde escribí, todo tiene que llagar en su momento exacto y probablemente será hasta el 2021 cuando yo me pueda meter a grabar algo nuevo y pueda leer aquel contenido de todo lo que escribí estando en rehabilitación”, contó.

El cantante dijo regresar en un momento donde los tiempos son mejores para los compositores, ya que es tiempo de que si se requiere un cambio en el contenido, esté en sus manos el poder hacerlo.

Un regreso que se acompaña de una presentación en la que hará un recuentro por su carrera, y el teatro Metropólitan será testigo de este tan esperado show que se llevará a cabo el próximo 3 de octubre, en el que adelantó que tendrá de invitados a Carlos Rivera y Yuridia.

Declaró que el tema “Nada es mío”, “es un cuestionamiento que me hago en esta canción, y prácticamente desde que tenia 9 años, realmente me ponía a pensar, ¿qué es mío? Este disco es un viaje donde podrán escuchar verdaderamente mis emociones, cada canción fue elegida de manera especial, es un disco que cambiará mi historia como autor”.

Siguió, “ya tuve una etapa de rock and roll, de romanticismo y ahora voy a poder tener el triangulo que siempre fue mi sueño, y sin perder mi estilo. Todo lo que escribo es porque lo vivo, estoy viviendo una tercera etapa en mi carrera como músico y cantante”.

En un momento fue cuestionado por la actitud del cantante de música urbana Maluma al no ser nominado a los Premios Grammy Latinos, luego de que el joven colombiano empleara sus redes sociales para manifestar su descontento porque su disco 11:11 no había sido considerado en estas nominaciones.

“Yo no lo critico, es más, yo le quiero hacer un monumento en mi pueblo a San Maluma, porque todo lo que hace permite que mi compañía me siga invirtiendo plata, la verdad, es la realidad, parece de risa, pero es la realidad”, confesó.

“Todo lo que está pasando me gusta, y simplemente ahí vamos, lo mejor está por venir, espero mucho porque estoy dando mucho. Nací para cantar y eso es lo que haré siempre”, concluyó.