Ricardo Antonio La Volpe

Los Diablos Rojos del Toluca acumularon su cuarto partido del Apertura 2019 sin conocer victoria a cambio de un empate y tres derrotas, con lo que se hizo más evidente que los jugadores no le están haciendo caso al estratega Ricardo La Volpe. El argentino ha dicho que solicitará el apoyo de su de su compañero de profesión Ignacio Ambriz, técnico de los Esmeraldas, dijo tras la derrota por 1-0 de su equipo frente al América. Los jugadores no quieren a La Volpe en el equipo choricero ya que lo que hacen en los entrenamientos no lo llevan a la práctica durante los partidos. No hay disciplina táctica. Y La Volpe alinea sólo a los que le hacen caso.