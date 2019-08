Ricardo Monreal sugiere “cuidado” en reducción de financiamiento a partidos

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, expresó sus reservas ante la propuesta de que los institutos políticos reduzcan en 50 por ciento sus prerrogativas, por considerar que el régimen de partidos por ahora no es “tan sólido”.

“Hay de todo, pero yo veo ahorita el régimen de partidos no tan sólido, no tan consolidado. Lo que me preocupa es que, si no tienen los recursos para llevar a cabo sus actividades, mucho menos podrán tener forma de establecer con precisión equilibrios en el poder público”, subrayó.

En declaraciones a la prensa, consideró que el grado de disminución o reducción de recursos no debe ser sólo un asunto “de voluntades”, sino determinarse en la legislación correspondiente, a través de las fórmulas de asignación de las prerrogativas. Insistió en que habrá que tener “mucho cuidado” para evitar que se ponga en riesgo el funcionamiento de los institutos políticos porque tienen un fin social como entes públicos e instituciones de buena fe, y deben mantener sus actividades, capacitación y desarrollo.

“Lo que le conviene a México, desde mi punto de vista, es un régimen de partidos sólido, un régimen de partidos consolidado, una oposición fuerte. No hay que temer a los grupos políticos organizados en partidos como entidades de interés público”, añadió.