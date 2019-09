Ricky Martin se solidariza con activistas LGBT

Ante más 35 mil personas, Ricky Martin cautivó la noche con su ritmo latino en el Paseo de Montejo de Mérida, dentro del concierto YucatanForPeace. Durante su concierto, manifestó su solidaridad con los activistas LGBT+ de Yucatán.

Para lo cual minutos antes del evento musical, en sendas mega pantallas instaladas, se reprodujo el mensaje del artista que dio en el Centro Internacional de Congresos durante la clausura de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz: “Juntos podemos vencer la ignorancia y el atropello a la dignidad humana que nos niega el acceso a las mismas oportunidades de vivir en inclusión y armonía”, dijo.

“La educación no es un fin, es el trayecto que nos conduce al entendimiento y al respeto de que todos los habitantes de este planeta tenemos los mismos derechos, no importa nuestra raza, origen, orientación sexual y creencias, que deben ser respetadas por todos los gobiernos que nos rigen”, agregó.

El cantante puertorriqueño y el español Miguel Bosé fueron reconocidos por su lucha por la paz mundial, durante la clausura de la XVII Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz que se celebró entre el 19 y el 21 de septiembre en el Estado de Yucatán.

Miguel Bosé, fue galardonado por su lucha a favor de la paz en el mundo con el reconocimiento Peace Summit Medal For Social Impact y su fundación Paz sin Fronteras, mientras que Ricky Martin se llevó el premio Peace Summit Award.