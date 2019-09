Riesgos para la salud, la dieta keto y el ayuno intermitente para bajar de peso: especialista

Con la dieta keto no se pierde grasa, sino líquidos, masa muscular y tejido magro.

La dieta keto y el ayuno intermitente representan riesgos para la salud y son poco eficaces, debido a que se recomienda la ingesta excesiva de grasas y proteínas, con lo que se corre el riesgo de aumentar el ácido úrico, el colesterol y los triglicéridos en el organismo, alertó Raquel Valenzuela Argüelles, nutrióloga de la Dirección General del Deporte Universitario, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las consecuencias para la salud, por el consumo excesivo de proteínas, es que detonan el riesgo de aumentar los niveles de ácido úrico, colesterol y triglicéridos, “proceso que se contrapone con el principio de búsqueda de la salud”.

Advirtió que en el largo plazo, “dietas como la keto producen un efecto similar al que experimenta un diabético, que carece de la glucosa necesaria para llevar a las células. Como no hay carbohidratos, tampoco hay glucosa, y esto crea un efecto en el metabolismo llamado ‘cetosis’, mediante el cual el organismo produce acetona y sus compuestos derivados”, detalló.

Precisó que estos regímenes alimenticios propician la pérdida de peso, pero en realidad no se está registrando la pérdida de grasa, sino de líquidos, masa muscular o tejido magro, ya que se trata de dietas hiperprotéicas, es decir, que se basan en el consumo abundante de proteínas, y son bajas en carbohidratos, cuyo consumo reducido conduce a un déficit de energía.

Resaltó que para que el cuerpo esté bien nutrido, primero se deben cubrir los requerimientos de energía, si no es así, el organismo echará mano de las proteínas, pero no sólo las que se ingieren en la comida, sino las que están en los músculos”.

La dieta keto prohíbe la ingesta de todo tipo de azúcares y alimentos que lo contengan: cereales y derivados, harinas, legumbres, frutas, hortalizas, leche, y se basa así en carnes, pescados, huevos, quesos, aceites vegetales, frutos secos, semillas, aguacate, aceitunas.

Alertó que este tipo de dietas, no promueven buenos hábitos de alimentación, que debería ser el objetivo a largo plazo, porque no se llevan a cabo por periodos prolongados. Pueden propiciar la pérdida de peso, pero no se pierde grasa, sino líquidos, masa muscular o tejido magro”.

En cuanto a los ayunos intermitentes, la nutrióloga Raquel Valenzuela destacó que su carta de presentación es desintoxicar el cuerpo, y aunque se asegura que son benéficos por esa razón, en realidad el organismo es sometido a un estado de estrés y la reacción natural es protegerse:

Al continuar con las actividades cotidianas y carecer del combustible necesario, empieza a quemar masa muscular y a producir sustancias que tienen más efectos perjudiciales que benéficos para la salud, y si una persona es diabética, hipertensa, o padece alguna alteración, como síndrome metabólico, se corre el riesgo de agravar algún padecimiento.

Valenzuela Argüelles, quien tiene a su cargo la evaluación morfofuncional de los deportistas que acuden a Medicina del Deporte, indicó que el eje de estas dietas populares es comer menos, lo que hace al organismo bajar su metabolismo.

En cuanto al riesgo de descompensación, insistió que la dieta keto hace perder masa muscular y líquidos, pero también aumenta el ácido úrico, colesterol y triglicéridos en sangre, mientras que el ayuno intermitente, produce sustancias tóxicas y desencadena reacciones químicas que de otro modo no se presentan en el cuerpo; al llevar la dieta, se provocan en el organismo la cetosis, por lo que recomendó hacerse análisis en caso de tener malestares.

Una buena dieta, recordó, promueve hábitos de alimentación sanos, debe ser sostenible y equilibrada: que contenga todos los nutrimentos en las cantidades que cada persona requiere y combinarse con una adecuada rutina de ejercicios para tener mejores resultados y lograr bajar de peso de manera natural, sana y segura.