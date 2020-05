Rimas trágicas para el tres de mayo

Rimas tr谩gicas para el tres de mayo

Como no se sabe si hoy vivimos en este país una comedia o una tragedia, todo puede suceder. Cualquier ridículo es permitido, especialmente por quienes detentan el poder.

La manera como los conscriptos del Señor Presidente fracasaron desde la Comisión Permanente (por fortuna) para imponer un periodo extraordinario, sólo para un capricho presupuestario de evidente aprovechamiento electoral en manos del Ejecutivo (como todo el gobierno), no pudo hallar mejor careta para escurrir el bulto de un fracaso: la epidemia.

--Nos dijeron, mejor no se junten, ¿sabe?, como si esa recomendación contra reuniones masivas fuera algo reciente o desconocido apenas horas antes cuando pugnaban por lo contrario.

Y entonces ungieron a Hugo López Gatell --quien un día antes había hecho un programa con los niños en el día de la infancia, como Chabelo, pero sin Catafixia--, como suprema autoridad legislativa.

--Nos dijo Hugo que mejor no…

Esto parece un argumento de sainete, de ópera bufa; y como cada vez la política es algo menos serio, no halla este pobre redactor mejor forma de enfrentar los desatinos y la baja calidad legislativa, sino mediante una fórmula burlesca (entre el desenfado y la frustración) y por eso los lectores cuya atención en este día merezca, me permitirán escribir de otra manera, no sin antes decir, como Sor Juana en el final de “Los empeños de una casa”:

“…escuchen los perdones que pedimos…”

***

La patria ofreció lecciones

Olvidadas hace rato.

Decoro en instituciones,

Actitudes con decencia,

Para el respeto, ocasiones

Contra gritos e insolencia.

Prudencia sin excepciones.

Mas hoy sobran ocasiones;

Para ensuciar el mantel

Usando a López Gatell.

Mónica, senadora come-sapo

Ya se lo explica a Monreal

Frente al enorme gazapo

Con un puchero muy real,

De sus tropiezos, relato.

No juntaron suficiente

Ni hicieron extraordinario:

Su periodo conveniente

se colgó del lampadario

Complicaron mediaciones

Por buscar el desacato,

De leyes fundamentales,

Ante el obvio orfelinato

En reglas elementales.

No quisimos, no quisimos

Porque don Hugo nos dijo,

Del inconveniente grupo,

Por eso nos decidimos

Frente a un virus tan prolijo

Mejor decir, nadie supo.

Y aquel desde sus sermones

Aplaude las precauciones

Al virus y su corona

Pero redobla intenciones,

de cubrirse con la lona

de viejas asignaciones.

Ya es un dicho mañanero,

Grave, el dogma sexenal,

Criticar al mero, mero,

Es una opción por el mal,

¡Casta de conservadores,

De fiscales evasores

Sin conciencia nacional!

-¿Cómo empezó el garabato?

-¿Quien sobresaltó emociones?

Todo es por las elecciones,

Por vivir en arrebato

Con muy graves ambiciones,

Por ver tanto mentecato

Al frente de instituciones

Para el dinero, ampliaciones

Del poder y mayores dotaciones

A un gobierno de priorato,

Al presidente en funciones,

Reasignación y demás.

El feliz concubinato

Padecía sus congestiones.

Pero tronó el concordato

Y olvidó las pretensiones.

Todo por falta de trato

y tamaño en los cojones.



Plantó Porfirio alegato

Sobre nuevas excepciones

Pero el coro en desacato

No atiende su vallenato:

¡Súbanse los pantalones!



Muchos dudan del progreso

De legislar sin motivo,

Pues no les cabe en el seso

El capricho volitivo

Que vuelva la luna queso

Sólo por imperativo

De concentrar en exceso



Delgado es depositario

De torpe Legislación.

Decide su intervención

Y acomete casi a diario;

Riñe contra opositores,

Contra la Constitución.

Y cuando revisa el diario

se confunde de sección.

Nunca pierden los morenos.

Cuando no les da la suma

Buscan otra explicación,

entre el virus y la bruma

y desdeñan la ocasión

de aprovechar a los menos.

Dura palabra de arrabio

Por tan boba confusión

Les replica sin resabio

Y frente a tal situación,

quien les presume de sabio

Nos muestra el escapulario

Y agrede sin compasión,

Con frases de dispensario

¡A linchar conservadores, eso son!



Y así apagan explosiones

Por graves acusaciones

De presupuesto cautivo para

Ley sin proporciones.

Hoy ya nadie de la cara,

La epidemia los salvó como

si ayer apenas llegara

¿Qué no conocían el tomo

de la vida distanciada?

Tiempo ha se votó con urgencia

De incontinente urinario,

Hoy apelan a emergencia

De expediente sanitario.

Les pidieron opiniones

Con oro relacionadas

Sobre dinero y cuestiones

De metálicas jornadas,

Pero solo exposiciones

De pendencias y mentadas

Oyeron esos barones

De las chequeras doradas.



Cosa extraña esas reuniones

Sobre dinero y monedas

Sobre crisis y versiones

Donde abundan las veredas

Y los farsantes santones,

Cuyas obras son acedas

tal sus falsas convicciones.

Los papeles ya se aplazan

Hasta fecha semestral,

Y los asuntos se pasan

Para bien o para mal

Pero nada se decide; tasan

Ganancias los grillos al

Diferir solución, y se abrazan,

Como puede cada cual,

Del mecate que le lanzan

Mientras tanto el virus crece,

y un homenaje en Palacio

Oscar Chávez se merece

porque por mucho cariño

del tabaco que acorrala,

con un pesar harto hondo,

se apagó en un día del niño

cual niña de Guatemala,

o mariposa en Macondo.

Mil decesos nos confirman

del mal la grave potencia,

algunos con impaciencia

la levedad nos afirman

pero vaya impertinencia

salir a calles o cines,

buscarle al virus confines

si el claustro es de poca ciencia.

De arraigo domiciliario

todos padecen dolor,

pero ya podría ser peor

si sumamos el rosario

de intransigente furor

por encierro carcelario.

Mucha música escuchamos,

y el fregadero entretiene,

lavar platos nos conviene

y algunos libros miramos;

pero el calendario agota

ya no hay ni perro que ladre,

¿Diez de mayo?, ya se nota,

yo ya estoy hasta la madre.

En Oaxaca se ha frenado

la dispersión de este mal,

el gobierno ha limitado

la movilidad social

y entre tanto municipio,

por defender el principio

sin infectar la Tlayuda

el cerco a muchos ayuda.

Pero algunos no descansan,

Como Bonilla en Tijuana,

quien dando saltos de rana

la emprende contra Veloz

con amenazas y amagos

de ruindad y mala gana,

y una advertencia feroz.

Llega el contagio a su pico

Y se busca sin descanso

Una vacuna, un remedio

Más allá del merolico,

Algún posible remanso

Que no sea, me canso, ganso.

Twitter: @CardonaRafael

rafael.cardona.sandoval@gmail.com

elcristalazouno@hotmail.com